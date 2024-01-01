Лучанин «Алабай» розповів, від чого залежать шанси бійця на фронті

Валентин на псевдо "Алабай" понад рік тримає оборону на одній з ділянок фронту. Чоловік служить в 100-й окремій механізованій бригаді Сухопутних військ ЗСУ.



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Чоловік став на захист країни з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Перший рік, з його слів, виконував завдання на українсько-білоруському кордоні. Бойові завдання на сході країни лучанин виконує вже рік, його військова професія — мінометник.







У підрозділі, де він служить Валентин, воюють бійці від 18 до 55 років. Зі слів бійця, наразі є нагальна потреба у війську — це захист Батьківщини.



"Таке ставлення в молодих людей, що не сильно хочуть сюди іти воювати, але ми, як йшли, теж нічого не вміли. Потрошки навчилися. Ніхто ж не каже, що будуть одразу посилати на "нуль". Все одно вас будуть навчати. Ніхто не народився військовим. Ніхто не був створений для цієї війни", — сказав лучанин.



Лучанин додав, що шанси бійця на успіх залежать від багатьох факторів: як від дотримання правил, вивчених на полігоні під час навчань, так і від виконання наказів командира безпосередньо в бойових умовах.



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