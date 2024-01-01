Лучанин «Алабай» розповів, від чого залежать шанси бійця на фронті

Лучанин «Алабай» розповів, від чого залежать шанси бійця на фронті
Лучанин Валентин на псевдо "Алабай" понад рік тримає оборону на одній з ділянок фронту. Чоловік служить в 100-й окремій механізованій бригаді Сухопутних військ ЗСУ.

Про це пише Суспільне.

Чоловік став на захист країни з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Перший рік, з його слів, виконував завдання на українсько-білоруському кордоні. Бойові завдання на сході країни лучанин виконує вже рік, його військова професія — мінометник.

Лучанин «Алабай» розповів, від чого залежать шанси бійця на фронті


У підрозділі, де він служить Валентин, воюють бійці від 18 до 55 років. Зі слів бійця, наразі є нагальна потреба у війську — це захист Батьківщини.

"Таке ставлення в молодих людей, що не сильно хочуть сюди іти воювати, але ми, як йшли, теж нічого не вміли. Потрошки навчилися. Ніхто ж не каже, що будуть одразу посилати на "нуль". Все одно вас будуть навчати. Ніхто не народився військовим. Ніхто не був створений для цієї війни", — сказав лучанин.

Лучанин додав, що шанси бійця на успіх залежать від багатьох факторів: як від дотримання правил, вивчених на полігоні під час навчань, так і від виконання наказів командира безпосередньо в бойових умовах.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: 100 бригада, Волинь, наближають перемогу
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Волинський бренд Ukrainian Spirit підкорює світ
Резонансне затримання пенсіонера у Луцьку: що кажуть патрульні, а що сам чоловік
«Замінування» шкіл у Луцьку: російський слід чи розваги учнів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
П’яний «шумахер» влаштував перегони з патрульними в Луцьку
Сьогодні, 18:04
На Волині прикордонники просять пришвидшити відведення приватних земель біля Білорусі
Сьогодні, 17:57
Лучанин «Алабай» розповів, від чого залежать шанси бійця на фронті
Сьогодні, 17:31
На Волині авто злетіло з траси і перевернулося
Сьогодні, 17:15
Знайшли волинянина, який викрав авто і втопив його в річці
Сьогодні, 17:01
Схожі новини
Луганчанин, який боронить Україну, знайшов своє кохання на Волині Луганчанин, який боронить Україну, знайшов своє кохання на Волині
12 квітень, 17:25
Бійці волинської «сотки» знову знищили ворожу бронетехніку: ефектне відео Бійці волинської «сотки» знову знищили ворожу бронетехніку: ефектне відео
11 квітень, 14:20
Волинські воїни релаксують на фронті після бою: унікальні фото Волинські воїни релаксують на фронті після бою: унікальні фото
10 квітень, 11:20
Бійці батальйону з Володимира на фронті отримали нагороди Бійці батальйону з Володимира на фронті отримали нагороди
06 квітень, 19:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Зрадник після штурму Соледара дві доби після бою ховався у трубі і попав у полон
Сьогодні, 18:38
 0
«Зам» голови Полтавської облради вляпався у кримінал через «відрядження» за кордон
Сьогодні, 18:19
 0
П’яний «шумахер» влаштував перегони з патрульними в Луцьку
Сьогодні, 18:04
 0
На Волині прикордонники просять пришвидшити відведення приватних земель біля Білорусі
Сьогодні, 17:57
 0
Лучанин «Алабай» розповів, від чого залежать шанси бійця на фронті
Сьогодні, 17:31
 0
Медіа
відео
1/8