Військовий із волинської тероборони під час війни зустрів кохану

Військовий із волинської тероборони під час війни зустрів кохану
Старшому навіднику 120-мм міномета Ігорю на псевдо «Алабай» із Волинської тероборони – лише 23 роки. Проте він уже має неабиякий досвід військової служби.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці 100-ї окремої бригади ТРО у фейсбуці.

Після закінчення школи та училища відслужив півтора року «строчки» в Одесі. Після демобілізації заледве минуло пів року – сталося широкомасштабне вторгнення.

У перший же день – 24 лютого 2022-го – Ігор добровольцем пішов до військкомату і став до лав Волинської бригади тероборони. Хлопцеві на той момент був лишень 21 рік.

Війна – це велике зло. Але й на війні трапляються чудеса. Коли 100 обр ТрО ще виконувала завдання на півночі рідної Волині, Ігор познайомився з місцевою дівчиною Євою. А невдовзі пара вже планує побратися.

Окрім коханої, на Ігоря вдома чекає з Перемогою велика родина: дві бабусі, батьки, брат, сестра, племінники.

Цікаво, що боєць ніколи не мав пса великої та грізної породи алабай – проте побратими прозвали його саме «Алабаєм».

«Раз таке діло, після Перемоги доведеться, мабуть, таки завести цуценя середньоазійської вівчарки (інша назва алабая)», – напівжартома каже молодий, але досвідчений волинський мінометник.

А ще Ігор запевняє, що точно знає, чим закінчиться війна: «Неодмінно нашою Перемогою! Бо ми стоїмо на своїй землі, захищаємо свою Незалежність і своє право бути українцями!»

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Теги: 100 бригада, Волинь, наближають перемогу
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