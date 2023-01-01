«На щиті» додому назавжди повертається Герой з Волині Олександр Юзвик

«На щиті» додому назавжди повертається Герой з Волині Олександр Юзвик
Завтра, 12 жовтня, відбудеться зустріч тіла військовослужбовця з Волині Юзвика Олександра Володимировича, 1977 року народження.

Про це повідомили у Берестечківській громаді.

"Прибуття траурного кортежу очікується орієнтовно о 12.00 год. Просимо жителів громади сформувати живий коридор від ПТУ-27 до Майдану Соборності, де буде відслужено чин заупокійної літії. Після чого траурний кортеж попрямує до рідного дому в с. Гумнище, де проживав Герой", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що у Свято-Покровському храмі с.Перемиль відбудеться чин похорону. Поховають Героя на місцевому кладовищі с.Гумнище.

"Прийдіть, вшануйте пам'ять Воїна, який до останнього подиху віддано служив Батьківщині. Вічна пам'ять захиснику України", - наголошують у громаді.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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