«На щиті» додому назавжди повертається Герой з Волині Олександр Юзвик
Сьогодні, 15:30
Завтра, 12 жовтня, відбудеться зустріч тіла військовослужбовця з Волині Юзвика Олександра Володимировича, 1977 року народження.
Про це повідомили у Берестечківській громаді.
"Прибуття траурного кортежу очікується орієнтовно о 12.00 год. Просимо жителів громади сформувати живий коридор від ПТУ-27 до Майдану Соборності, де буде відслужено чин заупокійної літії. Після чого траурний кортеж попрямує до рідного дому в с. Гумнище, де проживав Герой", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що у Свято-Покровському храмі с.Перемиль відбудеться чин похорону. Поховають Героя на місцевому кладовищі с.Гумнище.
"Прийдіть, вшануйте пам'ять Воїна, який до останнього подиху віддано служив Батьківщині. Вічна пам'ять захиснику України", - наголошують у громаді.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у Берестечківській громаді.
"Прибуття траурного кортежу очікується орієнтовно о 12.00 год. Просимо жителів громади сформувати живий коридор від ПТУ-27 до Майдану Соборності, де буде відслужено чин заупокійної літії. Після чого траурний кортеж попрямує до рідного дому в с. Гумнище, де проживав Герой", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що у Свято-Покровському храмі с.Перемиль відбудеться чин похорону. Поховають Героя на місцевому кладовищі с.Гумнище.
"Прийдіть, вшануйте пам'ять Воїна, який до останнього подиху віддано служив Батьківщині. Вічна пам'ять захиснику України", - наголошують у громаді.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Військовий із волинської тероборони під час війни зустрів кохану
Сьогодні, 15:59
«На щиті» додому назавжди повертається Герой з Волині Олександр Юзвик
Сьогодні, 15:30
У Луцьку зіткнулися вантажівки: опублікували відео
Сьогодні, 15:19