«На щиті» додому назавжди повертається Герой з Волині Олександр Юзвик

Юзвика Олександра Володимировича, 1977 року народження.



Про це



"Прибуття траурного кортежу очікується орієнтовно о 12.00 год. Просимо жителів громади сформувати живий коридор від ПТУ-27 до Майдану Соборності, де буде відслужено чин заупокійної літії. Після чого траурний кортеж попрямує до рідного дому в с. Гумнище, де проживав Герой", - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що у Свято-Покровському храмі с.Перемиль відбудеться чин похорону. Поховають Героя на місцевому кладовищі с.Гумнище.



"Прийдіть, вшануйте пам'ять Воїна, який



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Завтра, 12 жовтня, відбудеться зустріч тіла військовослужбовця з Волині, 1977 року народження.Про це повідомили у Берестечківській громаді."Прибуття траурного кортежу очікується орієнтовно о 12.00 год. Просимо жителів громади сформувати живий коридор від ПТУ-27 до Майдану Соборності, де буде відслужено чин заупокійної літії. Після чого траурний кортеж попрямує до рідного дому в с. Гумнище, де проживав Герой", - йдеться в повідомленні.Зазначається, що у Свято-Покровському храмі с.Перемиль відбудеться чин похорону. Поховають Героя на місцевому кладовищі с.Гумнище."Прийдіть, вшануйте пам'ять Воїна, який до останнього подиху віддано служив Батьківщині . Вічна пам'ять захиснику України", - наголошують у громаді.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію