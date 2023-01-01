У Луцьку зіткнулися вантажівки: опублікували відео

У Луцьку зіткнулися вантажівки: опублікували відео
На перетині вулиць Львівської та Європейської у Луцьку зіткнулись дві вантажівки.

Про це у фейсбуці повідомляє департамент муніципальної варти Луцької міськради.

За інформацією муніципалів, аварія трапилась 10 жовтня, о 16:42. Водій вантажного автомобіля МАН, виїжджаючи з вулиці Європейської, не врахував дорожньої обстановки та не пропустив інший вантажний автомобіль КАМАЗ, що рухався прямо вулицею Львівська. Як наслідок, відбулося зіткнення.

На щастя, обійшлось без потерпілих. На місце події прибула поліції для з'ясування обставин дорожньо-транспортної пригоди та автомобіль ДСНС для ліквідації наслідків ДТП.


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Теги: ДТП, Луцьк
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