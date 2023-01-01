На Волині зник чоловік: поліція благає про допомогу
Сьогодні, 15:06
Волинські поліцейські розшукують чоловіка, який пішов з дому і досі невідоме його місце знаходження.
Про це у фейсбуці повідомляє Камінь-Каширський районний відділ поліції.
Правоохоронці встановлюють місце перебування 59–річного жителя села Лобна Камінь-Каширського району.
«Чоловіка востаннє бачили 08 жовтня за місцем проживання. Особа має 2 групу інвалідності у зв’язку з психічними розладами», - зазначили в поліції.
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Про це у фейсбуці повідомляє Камінь-Каширський районний відділ поліції.
Правоохоронці встановлюють місце перебування 59–річного жителя села Лобна Камінь-Каширського району.
«Чоловіка востаннє бачили 08 жовтня за місцем проживання. Особа має 2 групу інвалідності у зв’язку з психічними розладами», - зазначили в поліції.
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