На Волині зник чоловік: поліція благає про допомогу

На Волині зник чоловік: поліція благає про допомогу
Волинські поліцейські розшукують чоловіка, який пішов з дому і досі невідоме його місце знаходження.

Про це у фейсбуці повідомляє Камінь-Каширський районний відділ поліції.

Правоохоронці встановлюють місце перебування 59–річного жителя села Лобна Камінь-Каширського району.

«Чоловіка востаннє бачили 08 жовтня за місцем проживання. Особа має 2 групу інвалідності у зв’язку з психічними розладами», - зазначили в поліції.
На Волині зник чоловік: поліція благає про допомогу

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Теги: поліція, Волинь
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