На Волині зник чоловік: поліція благає про допомогу





Про це у фейсбуці повідомляє Камінь-Каширський районний відділ поліції.



Правоохоронці встановлюють місце перебування 59–річного жителя села Лобна Камінь-Каширського району.



«Чоловіка востаннє бачили 08 жовтня за місцем проживання. Особа має 2 групу інвалідності у зв’язку з психічними розладами», - зазначили в поліції.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинські поліцейські розшукують чоловіка, який пішов з дому і досі невідоме його місце знаходження.Про це у фейсбуці повідомляє Камінь-Каширський районний відділ поліції.Правоохоронці встановлюють місце перебування 59–річного жителя села Лобна Камінь-Каширського району.«Чоловіка востаннє бачили 08 жовтня за місцем проживання. Особа має 2 групу інвалідності у зв’язку з психічними розладами», - зазначили в поліції.

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