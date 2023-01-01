П’яний водій на Волині скоїв автопригоду і тицяв копам 500 євро

У Володимирському районі поліцейські затримали нетверезого водія, який скоїв ДТП з постраждалими.Про це повідомляє сектор комунікації ГУНП Волині.Автопригода трапилася учора, 10 жовтня, близько 22:00 у селищі Благодатне. 35-річний місцевий житель, керуючи автомобілем Renault Megane у стані сп’яніння, з’їхав з дороги та врізався у дерево.Внаслідок ДТП постраждали двоє пасажирів легковика, 14 та 16 років, які також перебували у стані сп’яніння. Їх госпіталізували у відділення хірургії.Винуватець намагався покинути місце події, однак співробітники сектору реагування патрульної поліції Нововолинська виявили його і доставили на місце пригоди.Транспортний засіб поліцейські вилучили та помістили на арештмайданчик.Під час доставляння винуватця ДТП в медзаклад для освідування, перебуваючи у службовому авто співробітників ГРПП, правопорушник поклав правоохоронцям хабар – 500 євро. При цьому попросив не притягувати його до відповідальності. Факт надання неправомірної вигоди належним чином задокументували, гроші вилучили.Результати освідування водія показали 1,81 проміле алкоголю в крові, що в понад 9 разів вище допустимої норми.Тепер правопорушник, який їздив нетверезим, скоїв аварію з травмованими та пропонував хабар, понесе кримінальну відповідальність одразу за двома статтями Кримінального кодексу. Відомості за цим фактом слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 та ч. 1 ст. 369 Кримінального кодексу України.Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілим тілесні ушкодження, та про надання неправомірної вигоди службовим особам - поліцейським, відповідно.Слідство триває.