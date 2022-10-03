Невідомий повідомив про замінування міськради в Луцьку





Як повідомили Інформаційному агентству ВолиньPost у поліції, інформація про замінування адміністративних будівель у Луцьку не підтвердилася.



Анонім поінформував, буцімто вибух у міськраді мав відбутися о 14.45.



ОНОВЛЕНО о 15:10



Як розповіли у Нацполіції, інформація про замінування прииміщень Луцької міськради та Волинської обласної військової адміністрації не підтвердилася.

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