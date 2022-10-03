Невідомий повідомив про замінування міськради в Луцьку
Сьогодні, 14:46
У Луцьку сьогодні, 11 жовтня, невідомий повідомив про замінування міськради.
Як повідомили Інформаційному агентству ВолиньPost у поліції, інформація про замінування адміністративних будівель у Луцьку не підтвердилася.
Анонім поінформував, буцімто вибух у міськраді мав відбутися о 14.45.
ОНОВЛЕНО о 15:10
Як розповіли у Нацполіції, інформація про замінування прииміщень Луцької міськради та Волинської обласної військової адміністрації не підтвердилася.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Як повідомили Інформаційному агентству ВолиньPost у поліції, інформація про замінування адміністративних будівель у Луцьку не підтвердилася.
Анонім поінформував, буцімто вибух у міськраді мав відбутися о 14.45.
ОНОВЛЕНО о 15:10
Як розповіли у Нацполіції, інформація про замінування прииміщень Луцької міськради та Волинської обласної військової адміністрації не підтвердилася.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Волині зник чоловік: поліція благає про допомогу
Сьогодні, 15:06
Невідомий повідомив про замінування міськради в Луцьку
Сьогодні, 14:46
П’яний водій на Волині скоїв автопригоду і тицяв копам 500 євро
Сьогодні, 14:37