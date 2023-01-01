Працевлаштування у Польщі: легальне, без досвіду, без знання мови*
Сьогодні, 14:24
Робота у Польщі сьогодні для багатьох українців є реально хорошою перспективою зайнятості. Втім, є питання: як знайти легальну роботу за кордоном та не потрапити у неприємності, не стати ошуканим роботодавцем, зорієнтуватися у вакансіях та мати впевненість, проживаючи у чужій країні?
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost розповіла директорка луцького кадрового агентства Bisar Оксана Гордійчук.
Bisar – це ліцензоване кадрове агентство із багаторічним досвідом, яке є офіційним представником польської компанії Jobsi Іnternational та займається працевлаштуванням людей саме у Польщі.
Послуги агентство надає безкоштовно. Знання мови та досвід не потрібні. Роботу підберуть індивідуально та оперативно. Окрім цього, фірма організовує безкоштовний доїзд до місця роботи та надає житло, якщо воно не передбачене у вакансії.
Єдине, що потрібно – це мати закордонний паспорт, обрати певну вакансію серед переліку вакансій в агентстві та мати мінімальні кошти на перший час проживання у Польщі.
«Перед тим, як людина вирішила, що хоче їхати за кордон, для пошуку роботи важливо звертатися саме до ліцензованих фірм, - розповідає Оксана Гордійчук. - Ми, як ліцензоване агентство, надаємо послуги згідно із законодавством України і несемо відповідальність перед клієнтами. Працевлаштовуємо тільки на офіційну роботу. Тобто, людина приїжджає до Польщі, з нею укладається договір та надається медичне страхування, усе в рамках закону. У випадку, якщо людина обирає неофіційну роботу, можуть бути плачевні наслідки. Серед негативних моментів – це і відсутність медичного страхування, є випадки невиплати зарплати».
Переваги кадрового агентства Bisar в організації безкоштовного транспорту: працівників завозять у Польщу до місця призначення.
Якщо в умовах вакансії не передбачене житло, то фірма допомагає з пошуком житла, однак у кінці місяця за це та за комунальні послуги вираховується оплата - від 350 до 450 злотих, залежно від вакансії. У практиці є й виплата авансу робітникам після двох відпрацьованих тижнів.
Також є можливість виїхати на роботу до Польщі матерям з дітьми, для яких нададуть житло, але у тому разі, якщо дитина старша 12 років.
ВАКАНСІЇ НА ОФІЦІЙНОМУ РИНКУ ПРАЦІ У ПОЛЬЩІ
Bisar, як правило, працює із неспеціалістами певного напрямку, тобто серед вакансій – різноробочі, отож певні навики не вимагаються. Робота в основному на складах, заводах, фабриках, у дистриб’юторських центрах.
До прикладу, на сьогодні потрібні працівники:
- на склади брендового одягу. Серед обов’язків: сканування, комплектація, збір та формування замовлень по накладних нового товару як на брендові магазини, так і на інтернет-замовлення;
- на заводи, зокрема на завод телевізорів «Філіпс», де окрім автоматизованого процесу, для наших людей пропонують роботу з платою, ручний монтаж та пакування деталей, контроль якості;
- у харчові заклади: робота відбувається на механізованій лінії, де задіяний ручний процес, а саме - підготовка сировини, зважування, пакування, розкладання банок на лінію, приведення продукції до товарного вигляду.
«Потреба у працівниках залежить від сезону, - каже пані Оксана. - Зараз у Польщі високий сезон, є багато актуальних вакансій. Пов'язаний він зі святами, зокрема, перед новим роком - розпродаж або ажіотаж з подарунками. На складах потребують більшої кількості людей, тому що з’являються нові колекції одягу осінь-зима. Після нового року зазвичай іде спад по всіх вакансіях. Це відбувається у лютому-березні. З квітня знову – Великдень, колекції весна-літо. Ось такий робочий цикл».
Для отримання детальнішої інформації та консультації волиняни можуть звернутись за адресою: м. Луцьк, вул. Словацького, 7, бізнес-центр «Прайм», або за телефоном: 0956497272.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost розповіла директорка луцького кадрового агентства Bisar Оксана Гордійчук.
Bisar – це ліцензоване кадрове агентство із багаторічним досвідом, яке є офіційним представником польської компанії Jobsi Іnternational та займається працевлаштуванням людей саме у Польщі.
Послуги агентство надає безкоштовно. Знання мови та досвід не потрібні. Роботу підберуть індивідуально та оперативно. Окрім цього, фірма організовує безкоштовний доїзд до місця роботи та надає житло, якщо воно не передбачене у вакансії.
Єдине, що потрібно – це мати закордонний паспорт, обрати певну вакансію серед переліку вакансій в агентстві та мати мінімальні кошти на перший час проживання у Польщі.
«Перед тим, як людина вирішила, що хоче їхати за кордон, для пошуку роботи важливо звертатися саме до ліцензованих фірм, - розповідає Оксана Гордійчук. - Ми, як ліцензоване агентство, надаємо послуги згідно із законодавством України і несемо відповідальність перед клієнтами. Працевлаштовуємо тільки на офіційну роботу. Тобто, людина приїжджає до Польщі, з нею укладається договір та надається медичне страхування, усе в рамках закону. У випадку, якщо людина обирає неофіційну роботу, можуть бути плачевні наслідки. Серед негативних моментів – це і відсутність медичного страхування, є випадки невиплати зарплати».
Переваги кадрового агентства Bisar в організації безкоштовного транспорту: працівників завозять у Польщу до місця призначення.
Якщо в умовах вакансії не передбачене житло, то фірма допомагає з пошуком житла, однак у кінці місяця за це та за комунальні послуги вираховується оплата - від 350 до 450 злотих, залежно від вакансії. У практиці є й виплата авансу робітникам після двох відпрацьованих тижнів.
Також є можливість виїхати на роботу до Польщі матерям з дітьми, для яких нададуть житло, але у тому разі, якщо дитина старша 12 років.
ВАКАНСІЇ НА ОФІЦІЙНОМУ РИНКУ ПРАЦІ У ПОЛЬЩІ
Bisar, як правило, працює із неспеціалістами певного напрямку, тобто серед вакансій – різноробочі, отож певні навики не вимагаються. Робота в основному на складах, заводах, фабриках, у дистриб’юторських центрах.
До прикладу, на сьогодні потрібні працівники:
- на склади брендового одягу. Серед обов’язків: сканування, комплектація, збір та формування замовлень по накладних нового товару як на брендові магазини, так і на інтернет-замовлення;
- на заводи, зокрема на завод телевізорів «Філіпс», де окрім автоматизованого процесу, для наших людей пропонують роботу з платою, ручний монтаж та пакування деталей, контроль якості;
- у харчові заклади: робота відбувається на механізованій лінії, де задіяний ручний процес, а саме - підготовка сировини, зважування, пакування, розкладання банок на лінію, приведення продукції до товарного вигляду.
«Потреба у працівниках залежить від сезону, - каже пані Оксана. - Зараз у Польщі високий сезон, є багато актуальних вакансій. Пов'язаний він зі святами, зокрема, перед новим роком - розпродаж або ажіотаж з подарунками. На складах потребують більшої кількості людей, тому що з’являються нові колекції одягу осінь-зима. Після нового року зазвичай іде спад по всіх вакансіях. Це відбувається у лютому-березні. З квітня знову – Великдень, колекції весна-літо. Ось такий робочий цикл».
Для отримання детальнішої інформації та консультації волиняни можуть звернутись за адресою: м. Луцьк, вул. Словацького, 7, бізнес-центр «Прайм», або за телефоном: 0956497272.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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