Працевлаштування у Польщі: легальне, без досвіду, без знання мови*

Робота у Польщі сьогодні для багатьох українців є реально хорошою перспективою зайнятості. Втім, є питання: як знайти легальну роботу за кордоном та не потрапити у неприємності, не стати ошуканим роботодавцем, зорієнтуватися у вакансіях та мати впевненість, проживаючи у чужій країні?Про церозповіла директорка луцького кадрового агентства BisarBisar – це ліцензоване кадрове агентство із багаторічним досвідом, яке є офіційним представником польської компанії Jobsi Іnternational та займається працевлаштуванням людей саме у Польщі.Послуги агентство надає безкоштовно. Знання мови та досвід не потрібні. Роботу підберуть індивідуально та оперативно. Окрім цього, фірма організовує безкоштовний доїзд до місця роботи та надає житло, якщо воно не передбачене у вакансії.Єдине, що потрібно – це мати закордонний паспорт, обрати певну вакансію серед переліку вакансій в агентстві та мати мінімальні кошти на перший час проживання у Польщі.Переваги кадрового агентства Bisar в організації безкоштовного транспорту: працівників завозять у Польщу до місця призначення.Якщо в умовах вакансії не передбачене житло, то фірма допомагає з пошуком житла, однак у кінці місяця за це та за комунальні послуги вираховується оплата - від 350 до 450 злотих, залежно від вакансії. У практиці є й виплата авансу робітникам після двох відпрацьованих тижнів.Також є можливість виїхати на роботу до Польщі матерям з дітьми, для яких нададуть житло, але у тому разі, якщо дитина старша 12 років.Bisar, як правило, працює із неспеціалістами певного напрямку, тобто серед вакансій – різноробочі, отож певні навики не вимагаються. Робота в основному на складах, заводах, фабриках, у дистриб’юторських центрах.До прикладу, на сьогодні потрібні працівники:- на склади брендового одягу. Серед обов’язків: сканування, комплектація, збір та формування замовлень по накладних нового товару як на брендові магазини, так і на інтернет-замовлення;- на заводи, зокрема на завод телевізорів «Філіпс», де окрім автоматизованого процесу, для наших людей пропонують роботу з платою, ручний монтаж та пакування деталей, контроль якості;- у харчові заклади: робота відбувається на механізованій лінії, де задіяний ручний процес, а саме - підготовка сировини, зважування, пакування, розкладання банок на лінію, приведення продукції до товарного вигляду.Для отримання детальнішої інформації та консультації волиняни можуть звернутись за адресою:, бізнес-центр «Прайм», або за телефоном: