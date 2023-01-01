Російський диверсант хотів підірвати декілька заправок в Україні

Російський диверсант хотів підірвати декілька заправок в Україні
Працівники СБУ і Нацполіції затримали «на гарячому» диверсанта російського гру, який хотів підірвати декілька АЗС у Харкові та інших областях України.

Про це повідомляє пресслужба СБУ в фейсбуці.

Контррозвідка Служби безпеки спільно з Департаментом карного розшуку Національної поліції провела багатоходову спецоперацію, у результаті якої у Харкові затримано диверсанта головного управління генштабу зс рф (відомого як гру). За вказівкою російської спецслужби зловмисник готував підриви двох автозаправних станцій у Харкові та в інших регіонах України.

Для вчинення диверсій він планував використати саморобні вибухові пристрої, які зберігав у спеціально облаштованому схроні на території одного з лісових масивів Харківщини.

Відповідно до задуму російської воєнної розвідки підриви резервуарів з пальним на АЗС мали призвести до численних жертв серед цивільного населення та поширення панічних настроїв у прикордонних регіонах.

Правоохоронці затримали фігуранта «на гарячому» під час закладання ним вибухівки під бочку з газом на одній із харківських автозаправних станцій.

При затриманні зловмисника було одразу деактивовано його вибуховий пристрій, який складався з 2,5 кг пластиду та годинникового механізму з електродетонатором.

Також викрито факти причетності затриманого до вчинення серії інших диверсій на Харківщині. Серед них – підрив колії на залізничній станції та вибухи на двох місцевих автозаправних станціях.

За даними слідства, ворожим диверсантом виявився ексспівробітник розформованої міліції, який через суд намагався поновитися на колишній посаді.

Після початку повномасштабного вторгнення рф він був дистанційно завербований представником російської воєнної розвідки.

Основним завданням зрадника було вчинення диверсій, спрямованих на знищення критичної інфраструктури та розхитування внутрішньої обстановки у прикордонних районах на північному сході України.
Для вчинення підривів українських об’єктів він власноруч збирав вибухові пристрої у квартирі своєї матері, а потім відвозив їх до тайника.

Під час обшуків за місцями проживання затриманого та його близьких родичів виявлено:

майже 5 кг пластиду;
детонатори;
годинниковий механізм до вибухівки;
2 бойові гранати Ф-1 та РГД-5;
револьвер;
майже 900 тис. готівки у гривневому еквіваленті.

Наразі слідчі Служби безпеки планують повідомити затриманому про підозру за ст. 113 (диверсія) та ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Також буде вирішуватися питання про обрання для нього запобіжного заходу у виді тримання під вартою без права внесення застави.

Триває розслідування для встановлення інших фактів злочинної діяльності зрадника та його ймовірних спільників. Зловмисникам загрожує довічне ув’язнення.

Спецоперацію проводили спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.


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Теги: зрадники, СБУ
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