У боях із загарбниками загинули вже 50 Героїв із містечка на Волині

У боях із загарбниками загинули вже 50 Героїв із містечка на Волині
У Ківерцях на Волині у зв’язку із загибеллю Олександра Грицанюка та Андрія Степанова на фронті оголосили дводенну жалобу.

Про це повідомляє Ківерцівська міськрада.

Задля метою вшанування пам’яті загиблих Героїв, які віддали свої життя під час захисту суверенітету, територіальної цілісності та незалежності України у війні росії проти України, 11 і 12 жовтня у Ківерцях – Дні жалоби.

Міськрада опублікувала меморіальне відео із переліком усіх загиблих краян від початку російсько-української війни, що спочатку звалася «АТО».

У переліку – 50 Героїв:

Руслан Швець
Володимир Холевінський
Вадим Бельський
Владислав Бичок
Олександр Назарук
Петро Курмільов
Ігор Тарасюк
Олександр Рудяк
Віктор Сосницький
Юрій Свиридюк
Олександр Малоголовець
Володимир Книш
Костянтин Щавій
Святослав Лукащук
Микола Пащук
Артур Трофімюк
Ігор Садовець
Олександр Радчук
Олександр Косарєв
Валентин Наумчук
Ярослав Зінчук
Дмитро Мельничук
Олександр Пилипчук
Олександр Сидорук
Олег Гонтар
Дмитро Максимчук
Олександр Остапчук
Роман Сорока
Сергій Міщук
Владислав Лонський
Іван Козак
Володимир Бас
Владислав Воронюк
Олександр Позняковський
Віктор Максимчук
Віктор Мірчук
Василь Ференці
Вадим Слобожан
Павло Чахрайчук
Андрій Назаревич
Андрій Волос
Маріс Камінський
Олександр Бондар
Ігор Скіра
Юрій Ясан
Віктор Мельничук
Дмитро Степанов
Андрій Карпюк
Сергій Курука
Віталій Михайленко



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Теги: загиблі, війна
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