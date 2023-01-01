У боях із загарбниками загинули вже 50 Героїв із містечка на Волині

У Ківерцях на Волині у зв’язку із загибеллютана фронті оголосили дводенну жалобу.Про це повідомляє Ківерцівська міськрада.Задля метою вшанування пам’яті загиблих Героїв, які віддали свої життя під час захисту суверенітету, територіальної цілісності та незалежності України у війні росії проти України, 11 і 12 жовтня у Ківерцях – Дні жалоби.Міськрада опублікувала меморіальне відео із переліком усіх загиблих краян від початку російсько-української війни, що спочатку звалася «АТО».У переліку – 50 Героїв: