У Луцьку судять засновника благодійного фонду

Андрій Лінник постав перед судом у Луцьку. Його звинувачують у переправлянні ухилянтів за кордон.



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Нагадаємо, благодійний фонд «Добра справа» у Луцьку не раз потрапляв у гучні скандали. Стосувалися вони і продажу гуманітарної допомоги, і сприяння незаконному виїзду за кордон військовозобов’язаних чоловіків.



У середу, 11 жовтня, у Луцькому міськрайонному суді відбулося підготовче засідання щодо справи про незаконне переправлення осіб через державний кордон України. Обвинувачений - засновник благодійного фонду «Добра справа» Андрій Лінник.



Під час слідства Андрію Ліннику був обраний запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, проте до того, як справу відправили на розгляд до суду, термін запобіжного заходу закінчився і не був продовжений.



Під час підготовчого засідання обвинувачений висловив побажання, аби представники ЗМІ не фотографували та не знімали його у суді на відео. Суддя Анатолій Марчук підтримав таке прохання та оголосив про дату проведення наступного розгляду справи - 24 жовтня 2023 року.



Раніше директора фонду Юрія Сливу також звинувачували у службовому підробленні та незаконному переправленні осіб через державний кордон України. Спочатку суд обрав йому запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, а пізніше обвинувачений визнав свою провину та відбувся штрафом у розмірі 300 тисяч гривень.



Також судили і волонтерів фонду, Віталія Мельничука та пенсіонера з Луцька Володимира Комарова. Їх звинуватили у сприянні незаконному перетину кордону військовозобов’язаними. Луцький міськрайонний суд в особі судді Ярослава Артиша визнав Мельничука винним і присудив йому 119 тисяч гривень штрафу. Лучанина Володимира Комарова засудили до трьох років позбавлення волі, одразу замінивши покарання іспитовим строком терміном в один рік.



У серпні керівниці відділу фонду з забезпечення Збройних Сил України Ользі Косован прокуратура повідомила про підозру у продажі військової амуніції, отриманої в якості благодійної допомоги.



Слідство стверджувало, що підозрювана продала 44 бронежилети, вартістю понад 530 тисяч гривень, які були укомплектовані бронепластинами, виготовленими із металу, ввезеного на територію України як гуманітарна допомога. Однак згодом Ольгу Косован виправдали у суді: прокурор відмовився від усіх обвинувачень проти неї.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Засновник фонду «Добра справа»постав перед судом у Луцьку. Його звинувачують у переправлянні ухилянтів за кордон.Про це повідомляє ВСН Нагадаємо, благодійний фонд «Добра справа» у Луцьку не раз потрапляв у гучні скандали. Стосувалися вони і продажу гуманітарної допомоги, і сприяння незаконному виїзду за кордон військовозобов’язаних чоловіків.У середу, 11 жовтня, у Луцькому міськрайонному суді відбулося підготовче засідання щодо справи про незаконне переправлення осіб через державний кордон України. Обвинувачений - засновник благодійного фонду «Добра справа» Андрій Лінник.Під час слідства Андрію Ліннику був обраний запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, проте до того, як справу відправили на розгляд до суду, термін запобіжного заходу закінчився і не був продовжений.Під час підготовчого засідання обвинувачений висловив побажання, аби представники ЗМІ не фотографували та не знімали його у суді на відео. Суддяпідтримав таке прохання та оголосив про дату проведення наступного розгляду справи - 24 жовтня 2023 року.Раніше директора фондутакож звинувачували у службовому підробленні та незаконному переправленні осіб через державний кордон України. Спочатку суд обрав йому запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, а пізніше обвинувачений визнав свою провину тау розмірі 300 тисяч гривень.Також судили і волонтерів фонду,та пенсіонера з Луцька. Їх звинуватили у сприянні незаконному перетину кордону військовозобов’язаними. Луцький міськрайонний суд в особі суддівизнав Мельничука винним і присудив йому 119 тисяч гривень штрафу. Лучанина Володимира Комарова засудили до трьох років позбавлення волі, одразу замінивши покарання іспитовим строком терміном в один рік.У серпні керівниці відділу фонду з забезпечення Збройних Сил Українипрокуратура повідомила про підозру, отриманої в якості благодійної допомоги.Слідство стверджувало, що підозрювана продала 44 бронежилети, вартістю понад 530 тисяч гривень, які були укомплектовані бронепластинами, виготовленими із металу, ввезеного на територію України як гуманітарна допомога. Однак згодом Ольгу Косован виправдали у суді: прокурорпроти неї.

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