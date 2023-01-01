Просять присвоїти звання Герой України полеглому волинянину Андрію Мельнику

Просять присвоїти звання Герой України полеглому волинянину Андрію Мельнику
Триває збір підписів під петицією до президента Володимира Зеленського про присвоєння найвищої державної відзнаки «Герой України» 35-річному полеглому захиснику з Нововолинська Андрію Мельнику.

Петицію створила дружина загиблого Наталія, пише Буг.

Андрій Мельник стояв на захисті нашої Держави у складі 100 ТрО ЗСУ, старшого стрільця 2 стрілецького відділення 3 стрілецького взводу 2 стрілецької роти військової частини А7064.

Після повномасштабного вторгнення росії на нашу землю, з 27-го лютого 2022 року, поповнив ряди добровольців ТрО, був направлений на захист нашої держави на кордон із Білорусією, де сумлінно виконував свої посадові обов’язки. Пізніше був направлений на Лиманно-Куп’янський напрямок, де брав активну участь у боях пліч-о-пліч зі своїми побратимами.

Загинув Герой 6-го квітня 2023 року виконуючи бойове завдання в с. Діброва, Донецької області.

«Андрій захищав наш мир та спокій і віддав своє життя за Україну. Він був Героєм у повсякденному житті та у строю до останнього свого подиху. Він поклав своє життя за цілісність та незалежність України, був справжнім патріотом, мужнім та хоробрим воїном, вірним побратимом. Був надійною опорою для своєї сім’ї та побратимів», – пише дружина захисника.

Підтримати петицію можна за посиланням. Для того, щоб її розглянули, потрібно зібрати 25 000 підписів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: загиблі, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Хто і для чого поширює фейк про те, що на Волинь «привезли одразу 200 загиблих героїв»
ФЕЙК: лікарів з Рожища відправляють у медичну роту 14-ї бригади
Серед загиблих від російських ракет у Луцьку – 27-річний Дмитро Сорочук
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Зеленського закликають присвоїти загиблому волинянину найвищу нагороду
Сьогодні, 14:23
Російський диверсант хотів підірвати декілька заправок в Україні
Сьогодні, 14:05
Просять присвоїти звання Герой України полеглому волинянину Андрію Мельнику
Сьогодні, 13:49
У боях із загарбниками загинули вже 50 Героїв із містечка на Волині
Сьогодні, 13:34
У Луцьку судять засновника благодійного фонду
Сьогодні, 13:13
Схожі новини
Зеленського закликають присвоїти загиблому волинянину найвищу нагороду Зеленського закликають присвоїти загиблому волинянину найвищу нагороду
Сьогодні, 14:23
У боях із загарбниками загинули вже 50 Героїв із містечка на Волині У боях із загарбниками загинули вже 50 Героїв із містечка на Волині
Сьогодні, 13:34
У боях на Харківщині загинув волинянин Олександр Юзвик У боях на Харківщині загинув волинянин Олександр Юзвик
10 жовтень, 18:25
Ще одна втрата: на війні загинув лучанин Олег Струбіцький Ще одна втрата: на війні загинув лучанин Олег Струбіцький
10 жовтень, 18:03
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині зник чоловік: поліція благає про допомогу
Сьогодні, 15:06
 0
Невідомий повідомив про замінування міськради в Луцьку
Сьогодні, 14:46
 0
П’яний водій на Волині скоїв автопригоду і тицяв копам 500 євро
Сьогодні, 14:37
 0
Працевлаштування у Польщі: легальне, без досвіду, без знання мови*
Сьогодні, 14:24
 0
Зеленського закликають присвоїти загиблому волинянину найвищу нагороду
Сьогодні, 14:23
 0
Медіа
відео
1/8