Просять присвоїти звання Герой України полеглому волинянину Андрію Мельнику

Володимира Зеленського про присвоєння найвищої державної відзнаки «Герой України» 35-річному полеглому захиснику з Нововолинська Андрію Мельнику.



Петицію створила дружина загиблого Наталія, пише



Андрій Мельник стояв на захисті нашої Держави у складі 100 ТрО ЗСУ, старшого стрільця 2 стрілецького відділення 3 стрілецького взводу 2 стрілецької роти військової частини А7064.



Після повномасштабного вторгнення росії на нашу землю, з 27-го лютого 2022 року, поповнив ряди добровольців ТрО, був направлений на захист нашої держави на кордон із Білорусією, де сумлінно виконував свої посадові обов’язки. Пізніше був направлений на Лиманно-Куп’янський напрямок, де брав активну участь у боях пліч-о-пліч зі своїми побратимами.



Загинув Герой 6-го квітня 2023 року виконуючи бойове завдання в с. Діброва, Донецької області.



«Андрій захищав наш мир та спокій і віддав своє життя за Україну. Він був Героєм у повсякденному житті та у строю до останнього свого подиху. Він поклав своє життя за цілісність та незалежність України, був справжнім патріотом, мужнім та хоробрим воїном, вірним побратимом. Був надійною опорою для своєї сім’ї та побратимів», – пише дружина захисника.



Підтримати петицію можна за посиланням. Для того, щоб її розглянули, потрібно зібрати 25 000 підписів.



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