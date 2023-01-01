Зеленського закликають присвоїти загиблому волинянину найвищу нагороду

Зеленського закликають присвоїти загиблому волинянину найвищу нагороду
На сайті президента України зареєстрували електронну петицію із проханням присвоїти звання Герой України полеглому волинянину Віталію Кобцю.

Петицію подала сестра загиблого воїна Альона Кошелюк.

Володимира Зеленського просять присвоїти звання Герой України (посмертно) хороброму захиснику нашої Батьківщини, військовослужбовцю ЗСУ командиру танкового екіпажу 93 ОМБР «Холодний Яр» Віталію Кобцю.

Після закінчення Академії сухопутних військ він прийшов служити в 93 ОМБР «Холодний Яр» і став на захист нашої країни. Разом з побратимами боронив цілісність нашої держави та виганяв ворога з населених пунктів в Сумській області, Ізюмському районі Харківської області та в Донецькій області.

Після травми, яку воїн отримав в Харківській області, і тривалого лікування продовжив нести службу в Бахмутському районі Донецької області.

Загинув Віталій Кобець 5 березня 2023 року в результаті прямого влучання безпілотного літального апарата в танк.

«Я пишаюсь свої братом Віталієм, його мужністю, силою духу. Не кожен зможе дивлячись смерті в очі - стояти з побратимами пліч-о-пліч, не боячись за своє життя - рятувати інших та мужньо боротися за свободу своєї держави», - зазначила Альона Кошелюк.

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Теги: загиблі, війна
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