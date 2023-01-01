У боях за Бахмут загинув Герой з Волині Віталій Кобець

У боях за Бахмут загинув Герой з Волині Віталій Кобець
У запеклих боях за Бахмут загинув 24-річний уродженець села Річиця Забродівської громади Ковельського району Віталій Кобець.

Про це повідомив голова громади Микола Калачук.

"Йому завжди буде 24... 5 березня біля міста Бахмут загинув уродженець с.Річиця Забродівської громади старший лейтенант Кобець Віталій Володимирович. Командир танкового взводу танкового батальйону 93-ої бригади "Холодний Яр" до кінця був вірним військовій присязі. Щирі співчуття рідним та близьким", - йдеться в повідомленні.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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