У боях за Бахмут загинув Герой з Волині Віталій Кобець

Віталій Кобець.



Про це Микола Калачук.



"Йому завжди буде 24... 5 березня біля міста Бахмут загинув уродженець с.Річиця Забродівської громади старший лейтенант Кобець Віталій Володимирович. Командир танкового взводу танкового батальйону 93-ої бригади "Холодний Яр" до кінця був вірним військовій присязі. Щирі співчуття рідним та близьким", - йдеться в повідомленні.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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