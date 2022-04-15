Військовому, якого розстріляли росіяни, ініціюватимуть присвоєння звання Героя України

Володимира Зеленського з проханням посмертно надати звання Героя України військовому, якого росіяни розстріляли через слова «Слава Україні!».



Про це Давид Арахамія.



Черговим воєнним злочином Російської Федерації



"Ми схиляємо голови перед героїзмом патріота, який перед лицем жорстокого ворога проявив мужність і залишився вірним народу України й військовій присязі до кінця. Його подвиг залишиться назавжди в пам’яті українців. Ми зробимо все, щоб притягнути вбивць до відповідальності й покарати за вчинений нелюдський злочин.



Закликаємо світову спільноту, парламенти, уряди та міжнародні організації покарати державу-терориста і її керівництво за всі воєнні злочини, злочини проти людяності й акти геноциду, вчинені проти українського народу", - йдеться в повідомленні.



Арахамія зазначив, що після встановлення всіх обставин та ідентифікації загиблого, фракція має намір направити Президенту України Володимиру Зеленському звернення з проханням присвоїти воїну звання Героя України (посмертно).



"Його подвиг є виразом незламності народу й українського війська.

Героям Слава!" - написав Давид Арахамія.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Фракція «Слуга народу» звернеться до президентаз проханням посмертно надати звання Героя України військовому, якого росіяни розстріляли через слова «Слава Україні!».Про це написав голова фракціїЧерговим воєнним злочином Російської Федерації став розстріл беззбройного воїна, останніми словами якого були «Слава Україні!» . Цю жорстоку розправу окупанти самі ж зафільмували."Ми схиляємо голови перед героїзмом патріота, який перед лицем жорстокого ворога проявив мужність і залишився вірним народу України й військовій присязі до кінця. Його подвиг залишиться назавжди в пам’яті українців. Ми зробимо все, щоб притягнути вбивць до відповідальності й покарати за вчинений нелюдський злочин.Закликаємо світову спільноту, парламенти, уряди та міжнародні організації покарати державу-терориста і її керівництво за всі воєнні злочини, злочини проти людяності й акти геноциду, вчинені проти українського народу", - йдеться в повідомленні.Арахамія зазначив, що після встановлення всіх обставин та ідентифікації загиблого, фракція має намір направити Президенту України Володимиру Зеленському звернення з проханням присвоїти воїну звання Героя України (посмертно)."Його подвиг є виразом незламності народу й українського війська.Героям Слава!" - написав Давид Арахамія.

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