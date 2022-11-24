Пожежі на Волині: горіли автомобіль, два житлові будинки та господарські споруди

Пожежі на Волині: горіли автомобіль, два житлові будинки та господарські споруди
За минуле чергування волинські рятувальники ліквідували 5 пожеж.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

6 березня рятувальники підрозділів служби 101 Волині ліквідували 3 пожежі в житловому секторі.

Вранці вогнеборці ліквідували пожежу в господарській споруді в с.Залізниця Камінь-Каширського району – до боротьби з вогнем залучались чергова варта 12-ї Державної пожежно-рятувальної частини смт Любешів, команда місцевої пожежної охорони с.Залізниця.

Ймовірна причина: недолік конструкцій, порушення правил монтажу нагрівальних печей та димарів.

В Ковельському районі вчора ввечері ліквідовано 2 пожежі. У селі Пісочне через необережне поводження з вогнем під час куріння власником виникла пожежа в дерев’яному будинку. Вогнем знищено речі домашнього вжитку. Пожежу ліквідували рятувальники ДПРЧ-4 м.Ковеля, команда місцевої пожежної охорони с.Поворськ.

У селі Лисняки чергова варта 10-ї ДПРЧ м.Любомля та команда МПО с. Головне ліквідували пожежу в дерев'яній господарській споруді. Ймовірна причина пожежі - коротке замикання електромережі.
Пожежі на Волині: горіли автомобіль, два житлові будинки та господарські споруди

7 березня близько півночі в с. Волиця Володимирського району загорівся легковий автомобіль. Пожежу ліквідували вогнеборці 18-ї ДПРЧ смт Іваничі. Ймовірно, лихо трапилось через несправність електричної системи.
Пожежі на Волині: горіли автомобіль, два житлові будинки та господарські споруди

Сьогодні вранці, 7 березня, у м. Нововолинську чергова варта міської ДПРЧ-5 ліквідувала пожежу в житловому будинку. Вогнем пошкоджено покрівлю та перекриття, меблі та речі. Повідомлення до служби 101 надійшло о 04:24. На гасіння подавали 3 водяних пожежних стволи, пожежу ліквідували о 05:16. Ймовірна причина: коротке замикання електромережі.
Пожежі на Волині: горіли автомобіль, два житлові будинки та господарські споруди

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Теги: Волинь, пожежі, будинки, автомобіль
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