Корисні поради щодо профілактики гельмінтозу*





Профілактика глистів

Глисти — це один із видів хробаків, що паразитують на інших живих організмах. Природним місцем проживання для черв'яків є земля або бруд. Саме тому важливо дотримуватися правил гігієни, щоб позбавити себе ризику появи паразитів:



- мийте руки з милом протягом 40 секунд перед їдою, після прогулянки та відвідування туалету;



- ретельно обмивайте овочі та фрукти перед їх вживанням у їжу;



- обробляйте зелень окропом перед початком приготування;



- не їжте напівсире м'ясо та рибу;



- вживайте кип'ячену або дистильовану воду;



- не користуйтеся чужим гігієнічним приладдям;



- мийте посуд не тільки після, але й перед їжею.



Також важливо стежити за чистотою у будинку, щотижня проводячи вологе прибирання. Якщо у вас є домашні тварини, щорічно обов'язково треба давати їм профілактичні препарати від глистів.



Симптоми гельмінтозу

Навіть найретельніша профілактика не може дати стовідсоткової гарантії, що не з'являться глисти. Адже ви не можете стежити за якістю продуктів, що їсте, або використовувати антисептик 24/7. І тут важливо знати симптоми гельмінтозу, щоб вчасно звернутися до лікаря. До них належать:



• часті нездужання;



• підвищений апетит чи його повна відсутність;



• нудота та блювання за відсутніх причин для отруєння;



• розвиток алергічних реакцій без видимих збудників;



• швидкий перехід від запорів до діареї;



• зменшення маси тіла при звичайному раціоні.



Також симптомами появи глистів може бути безсоння та запалені лімфовузли. Звертатися до лікаря варто негайно, що дозволить виявити хворобу на ранній стадії, не допустивши хронічного гельмінтозу. Щодо лікування — лікар випише кілька препаратів, які ви зможете знайти за допомогою медичної інформаційної системи «Аптека 9-1-1». На сайті МІС ви ознайомитеся з асортиментом ліків, порівняєте ціни на таблетки від глистів у різних аптечних мережах, та зможете забронювати необхідний препарат.



Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Глисти можуть з'явитися в людини у будь-якому віці, незалежно від її статі, професії та соціального статусу. Щоб запобігти появі ускладнень, на кшталт проблеми з ШКТ та анемії, варто негайно пройти курс лікування. У цьому вам допоможе широкий вибір таблеток від глистів https://apteka911.ua/shop/lekarstvennyie-preparatyi/protiv_glistov та інших препаратів для відновлення мікрофлори. А чи можна запобігти гельмінтозу? Звичайно, для цього існують профілактичні заходи.Глисти — це один із видів хробаків, що паразитують на інших живих організмах. Природним місцем проживання для черв'яків є земля або бруд. Саме тому важливо дотримуватися правил гігієни, щоб позбавити себе ризику появи паразитів:- мийте руки з милом протягом 40 секунд перед їдою, після прогулянки та відвідування туалету;- ретельно обмивайте овочі та фрукти перед їх вживанням у їжу;- обробляйте зелень окропом перед початком приготування;- не їжте напівсире м'ясо та рибу;- вживайте кип'ячену або дистильовану воду;- не користуйтеся чужим гігієнічним приладдям;- мийте посуд не тільки після, але й перед їжею.Також важливо стежити за чистотою у будинку, щотижня проводячи вологе прибирання. Якщо у вас є домашні тварини, щорічно обов'язково треба давати їм профілактичні препарати від глистів.Навіть найретельніша профілактика не може дати стовідсоткової гарантії, що не з'являться глисти. Адже ви не можете стежити за якістю продуктів, що їсте, або використовувати антисептик 24/7. І тут важливо знати симптоми гельмінтозу, щоб вчасно звернутися до лікаря. До них належать:• часті нездужання;• підвищений апетит чи його повна відсутність;• нудота та блювання за відсутніх причин для отруєння;• розвиток алергічних реакцій без видимих збудників;• швидкий перехід від запорів до діареї;• зменшення маси тіла при звичайному раціоні.Також симптомами появи глистів може бути безсоння та запалені лімфовузли. Звертатися до лікаря варто негайно, що дозволить виявити хворобу на ранній стадії, не допустивши хронічного гельмінтозу. Щодо лікування — лікар випише кілька препаратів, які ви зможете знайти за допомогою медичної інформаційної системи «Аптека 9-1-1». На сайті МІС ви ознайомитеся з асортиментом ліків, порівняєте ціни на таблетки від глистів у різних аптечних мережах, та зможете забронювати необхідний препарат.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію