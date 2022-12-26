Онкохворій маленькій волинянці терміново потрібні донори крові

Аріни Сидоренко терміново потрібні донори, які могли би здати кров на тромбомасу.



Про це Роксолана Несторук.



Донорами можуть стати чоловіки з А(2)+ групою крові.



"Потрібні донори крові для маленької дівчинки Аріни Сидоренко на тромбомасу", - йдеться в повідомленні.



Кров можна здати в Центрі переливання крові за адресою: м. Луцьк, проспект Волі, 47 з 8:30 до 13:00.



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