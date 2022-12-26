Онкохворій маленькій волинянці терміново потрібні донори крові

Онкохворій маленькій волинянці терміново потрібні донори крові
Для маленької волинянки Аріни Сидоренко терміново потрібні донори, які могли би здати кров на тромбомасу.

Про це повідомила волонтерка Роксолана Несторук.

Донорами можуть стати чоловіки з А(2)+ групою крові.

"Потрібні донори крові для маленької дівчинки Аріни Сидоренко на тромбомасу", - йдеться в повідомленні.

Кров можна здати в Центрі переливання крові за адресою: м. Луцьк, проспект Волі, 47 з 8:30 до 13:00.
Онкохворій маленькій волинянці терміново потрібні донори крові

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Теги: Волинянка, донор, кров
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