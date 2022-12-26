Онкохворій маленькій волинянці терміново потрібні донори крові
Сьогодні, 10:40
Для маленької волинянки Аріни Сидоренко терміново потрібні донори, які могли би здати кров на тромбомасу.
Про це повідомила волонтерка Роксолана Несторук.
Донорами можуть стати чоловіки з А(2)+ групою крові.
"Потрібні донори крові для маленької дівчинки Аріни Сидоренко на тромбомасу", - йдеться в повідомленні.
Кров можна здати в Центрі переливання крові за адресою: м. Луцьк, проспект Волі, 47 з 8:30 до 13:00.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомила волонтерка Роксолана Несторук.
Донорами можуть стати чоловіки з А(2)+ групою крові.
"Потрібні донори крові для маленької дівчинки Аріни Сидоренко на тромбомасу", - йдеться в повідомленні.
Кров можна здати в Центрі переливання крові за адресою: м. Луцьк, проспект Волі, 47 з 8:30 до 13:00.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У ЗСУ розповіли про кількість росіян, що потрапляють у полон на Бахмутському напрямку
Сьогодні, 11:14
На Волині релігійна громада вирішувала, чи переходити з МП до ПЦУ: людей втихомирювала поліція. ФОТО
Сьогодні, 11:00
Онкохворій маленькій волинянці терміново потрібні донори крові
Сьогодні, 10:40
Читати оперативні новини в Telegram
Сьогодні, 10:39
Корисні поради щодо профілактики гельмінтозу*
Сьогодні, 10:37
Медіа