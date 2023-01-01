У ЗСУ розповіли про кількість росіян, що потрапляють у полон на Бахмутському напрямку





Про це повідомляє Сергія Череватого в ефірі "Радіо Свобода".



За його словами, на Бахмутському напрямку у полон потрапляє не дуже велика кількість російських загарбників.



"Але буває двоє-троє окупантів на добу на цьому напрямку. Буває більше попадають", - сказав він.



Череватий зазначив, що у тому районі в основному діє ПВК "Вагнера", а в них лише один метод мотивації - це під примусом смерті діяти.



"Ну, і сама логіка бойових дій, коли в тебе позаду стоїть загороджувальний загін, грубо кажучи, попереду на тебе чекає вмотивований озброєний ворог, ти не дуже здасися в полон. В основному це коли штурмові групи зазнають поразки, і хтось залишається "недобитим", тоді здаються у полон", - додав речник.



При цьому українська сторона не оголошує дані щодо втрат.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Майже кожен день російські окупанти потрапляють у полон Сил оборони на Бахмутському напрямку.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Східного угруповання військ ЗСУв ефірі "Радіо Свобода".За його словами, на Бахмутському напрямку у полон потрапляє не дуже велика кількість російських загарбників."Але буває двоє-троє окупантів на добу на цьому напрямку. Буває більше попадають", - сказав він.Череватий зазначив, що у тому районі в основному діє ПВК "Вагнера", а в них лише один метод мотивації - це під примусом смерті діяти."Ну, і сама логіка бойових дій, коли в тебе позаду стоїть загороджувальний загін, грубо кажучи, попереду на тебе чекає вмотивований озброєний ворог, ти не дуже здасися в полон. В основному це коли штурмові групи зазнають поразки, і хтось залишається "недобитим", тоді здаються у полон", - додав речник.При цьому українська сторона не оголошує дані щодо втрат.

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