У ЗСУ розповіли про кількість росіян, що потрапляють у полон на Бахмутському напрямку
Сьогодні, 11:14
Майже кожен день російські окупанти потрапляють у полон Сил оборони на Бахмутському напрямку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Східного угруповання військ ЗСУ Сергія Череватого в ефірі "Радіо Свобода".
За його словами, на Бахмутському напрямку у полон потрапляє не дуже велика кількість російських загарбників.
"Але буває двоє-троє окупантів на добу на цьому напрямку. Буває більше попадають", - сказав він.
Череватий зазначив, що у тому районі в основному діє ПВК "Вагнера", а в них лише один метод мотивації - це під примусом смерті діяти.
"Ну, і сама логіка бойових дій, коли в тебе позаду стоїть загороджувальний загін, грубо кажучи, попереду на тебе чекає вмотивований озброєний ворог, ти не дуже здасися в полон. В основному це коли штурмові групи зазнають поразки, і хтось залишається "недобитим", тоді здаються у полон", - додав речник.
При цьому українська сторона не оголошує дані щодо втрат.
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Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Східного угруповання військ ЗСУ Сергія Череватого в ефірі "Радіо Свобода".
За його словами, на Бахмутському напрямку у полон потрапляє не дуже велика кількість російських загарбників.
"Але буває двоє-троє окупантів на добу на цьому напрямку. Буває більше попадають", - сказав він.
Череватий зазначив, що у тому районі в основному діє ПВК "Вагнера", а в них лише один метод мотивації - це під примусом смерті діяти.
"Ну, і сама логіка бойових дій, коли в тебе позаду стоїть загороджувальний загін, грубо кажучи, попереду на тебе чекає вмотивований озброєний ворог, ти не дуже здасися в полон. В основному це коли штурмові групи зазнають поразки, і хтось залишається "недобитим", тоді здаються у полон", - додав речник.
При цьому українська сторона не оголошує дані щодо втрат.
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