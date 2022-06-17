Луцьк виділив 5 мільйонів для бригади тероборони

Луцьк виділив 5 мільйонів для бригади тероборони
У Луцьку виділили 5 млн гривень для забезпечення підрозділу 100 окремої тероборони Волині необхідним екіпіруванням, зокрема, квадрокоптерами, яких потребують бійці. Один з окремих підрозділів Волинської бригади тероборони приступив до виконання бойових завдань на сході України – на одній із найгарячіших ділянок фронту.

Відповідне рішення ухвалили у вівторок, 7 березня, на позачерговій сесії Луцької міської ради, пише ВСН.

Мова йде про внесення змін до бюджету Луцької міської територіальної громади на 2023 рік.

Згідно з ним передбачається виділення 5 млн гривень на придбання квадрокоптерів, в тому числі з тепловізором, тепловізійних прицілів, далекомірів, старлінків, рацій, зарядних станцій, тактичних окулярів та інших необхідних засобів для окремого батальйону 100-ї бригади, що виконує завдання в зоні бойових дій на Сході в одній з найгарячіших ділянок фронту.

Також за кошти, які працівники міської ради здають, як одноденний заробіток, будуть придбані автомобілі.

Депутатка Алла Доманська запропонувала спрямувати 100 тисяч гривень зі свого депутатського фонду для окремого батальйону або цілої 100-ї окремої бригади територіальної оборони Волині. Депутати проголосували за пропозицію.

Нагадуємо, зробити свій внесок у збір коштів на закупівлю БпЛА волинським тероборонівцям для вправнішого нищення ворога можна за реквізити благодійного фонду «ВОЛИНЬ-2014»: р/р UA493033980000026005300625739 код ЄДРПОУ 39374494 (призначення платежу – «На закупівлю MAVIC 3 для волинських тероборонівців на передовій»).

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Теги: тероборона, Волинь, Луцьк, 5 мільйонів
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