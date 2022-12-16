За скачування дитячого порно мешканець Волині отримав 2 роки умовно

За скачування дитячого порно мешканець Волині отримав 2 роки умовно
Нововолинський суд призначив два роки іспитового терміну чоловікові, на комп'ютері якого поліція знайшла велику кількість дитячого порно. Обвинувачений визнав провину і підписав угоду з прокурором, в якій погодився на таке покарання. Крім того, за експертизи файлів він повинен заплатити понад 55 тис. грн.

Про це пише ZAXID.NET.

Як йдеться у вироку Нововолинського міського суду, відео чоловік завантажував на свій комп'ютер з 2019 року. Так тривало до літа 2022 року, коли до нього з обшуком прийшли правоохоронці і вилучили системний блок комп'ютера.

Всі ці відео та фото перевірили експерти. Згідно з висновками, файли містили ознаки дитячої порнографії. Судячи з назв деяких файлів, які наведені у вироку, йдеться навіть не про відео з підлітками, а про відео з малолітніми дітьми.

Свою провину обвинувачений повністю визнав. Про чоловіка відомо, що він уродженець Нововолинська, неодружений, працює на підприємстві «Птахокомплекс Губин». Раніше судимостей не мав.

Чоловік уклав з прокурором угоду про визнання винуватості, а 2 березня суддя цю угоду затвердив. Тож його визнали винним у порушенні ч.1 ст. 303 ККУ (зберігання дитячої порнографії) і призначили йому п'ять років обмеження волі та на два роки заборонили працювати з дітьми. Щоправда, від відбування основного покарання зловмисника звільнили, обмежившись двома роками іспитового терміну.

Всі заборонені файли з комп'ютера чоловіка постановили видалити. Крім того, за мистецтвознавчі експертизи він повинен заплатити понад 55 тисячі гривень.

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Теги: Волинянин, відео, дитяче порно, суд
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