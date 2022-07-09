Через ремонтні роботи у Луцьку перекрили рух однією з вулиць

Через ремонтні роботи у Луцьку перекрили рух однією з вулиць
Із 09:00 ранку 7 березня на вулиці Кравчука у Луцьку тимчасово перекрили рух транспорту.

Як розповіла в коментарі Суспільному речниця "Луцькводоканалу" Ольга Федоренко, на цій ділянці комунальники виконують роботи із заміни ділянки труби, довжиною орієнтовно 100 метрів.

Рух транспорту вулицею Кравчука періодично перекриватимуть від будинку № 36 до будинку № 40. Наразі комунальники працюють поблизу ТЦ.

Зі слів Ольги Федоренко, ремонтні роботи триватимуть орієнтовно тиждень. Відключень води вони не передбачають. У деяких абонентів, зокрема на вулиці Гощанській, каже речниця, можливе пониження тиску води.

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Теги: ремонтні роботи, Кравчука, рух перекрили, Луцьк
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