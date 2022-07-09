Через ремонтні роботи у Луцьку перекрили рух однією з вулиць





Як розповіла в коментарі Ольга Федоренко, на цій ділянці комунальники виконують роботи із заміни ділянки труби, довжиною орієнтовно 100 метрів.



Рух транспорту вулицею Кравчука періодично перекриватимуть від будинку № 36 до будинку № 40. Наразі комунальники працюють поблизу ТЦ.



Зі слів Ольги Федоренко, ремонтні роботи триватимуть орієнтовно тиждень. Відключень води вони не передбачають. У деяких абонентів, зокрема на вулиці Гощанській, каже речниця, можливе пониження тиску води.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Із 09:00 ранку 7 березня на вулиці Кравчука у Луцьку тимчасово перекрили рух транспорту.Як розповіла в коментарі Суспільному речниця "Луцькводоканалу", на цій ділянці комунальники виконують роботи із заміни ділянки труби, довжиною орієнтовно 100 метрів.Рух транспорту вулицею Кравчука періодично перекриватимуть від будинку № 36 до будинку № 40. Наразі комунальники працюють поблизу ТЦ.Зі слів Ольги Федоренко, ремонтні роботи триватимуть орієнтовно тиждень. Відключень води вони не передбачають. У деяких абонентів, зокрема на вулиці Гощанській, каже речниця, можливе пониження тиску води.

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