Окупанти розстріляли за гасло «Слава Україні»: у Мінобороні закликають дочекатися офіційного підтвердження особи Героя

Окупанти розстріляли за гасло «Слава Україні»: у Мінобороні закликають дочекатися офіційного підтвердження особи Героя
Заступниця міністра оборони Ганна Маляр закликає дочекатися, коли офіційно підтвердять особу загиблого, якого російські окупанти розстріляли за фразу "Слава Україні".

Про це вона написала на своїй сторінці у фейсбуці.

"До загиблих та їх родин має бути насамперед повага. Соцмережі і тактовність - несумісні, менше з тим, краще дочекатись допоки бригада(командир) офіційно підтвердить особу загиблого", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що росіяни розстріляли беззбройного українського полоненого. Розстріл українського військовослужбовця, який потрапив у полон, - це порушення Женевських конвенцій, за яке Росія понесе відповідальність. Омбудсмен Дмитро Лубінець вже відправив відео міжнародним партнерам та колегам з різних країн світу.

Фракція «Слуга народу» звернеться до президента Володимира Зеленського з проханням посмертно надати звання Героя України військовому, якого росіяни розстріляли через слова «Слава Україні!».

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Теги: Військовий, розстріл, полон
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