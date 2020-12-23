Окупанти розстріляли за гасло «Слава Україні»: у Мінобороні закликають дочекатися офіційного підтвердження особи Героя
Сьогодні, 12:06
Заступниця міністра оборони Ганна Маляр закликає дочекатися, коли офіційно підтвердять особу загиблого, якого російські окупанти розстріляли за фразу "Слава Україні".
Про це вона написала на своїй сторінці у фейсбуці.
"До загиблих та їх родин має бути насамперед повага. Соцмережі і тактовність - несумісні, менше з тим, краще дочекатись допоки бригада(командир) офіційно підтвердить особу загиблого", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що росіяни розстріляли беззбройного українського полоненого. Розстріл українського військовослужбовця, який потрапив у полон, - це порушення Женевських конвенцій, за яке Росія понесе відповідальність. Омбудсмен Дмитро Лубінець вже відправив відео міжнародним партнерам та колегам з різних країн світу.
Фракція «Слуга народу» звернеться до президента Володимира Зеленського з проханням посмертно надати звання Героя України військовому, якого росіяни розстріляли через слова «Слава Україні!».
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Про це вона написала на своїй сторінці у фейсбуці.
"До загиблих та їх родин має бути насамперед повага. Соцмережі і тактовність - несумісні, менше з тим, краще дочекатись допоки бригада(командир) офіційно підтвердить особу загиблого", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що росіяни розстріляли беззбройного українського полоненого. Розстріл українського військовослужбовця, який потрапив у полон, - це порушення Женевських конвенцій, за яке Росія понесе відповідальність. Омбудсмен Дмитро Лубінець вже відправив відео міжнародним партнерам та колегам з різних країн світу.
Фракція «Слуга народу» звернеться до президента Володимира Зеленського з проханням посмертно надати звання Героя України військовому, якого росіяни розстріляли через слова «Слава Україні!».
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