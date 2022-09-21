Волинянин на вулиці побив палицею 36-річного чоловіка та відібрав телефон

Волинянин на вулиці побив палицею 36-річного чоловіка та відібрав телефон
На Ківерцівщині зловмисник побив палицею чоловіка та відібрав телефон. Поліцейські затримали грабіжника.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Учора ввечері, 7 березня, на вулиці села Берестяне чоловік дерев’яною палицею побив 36-річного місцевого жителя та відібрав у нього телефон. Постраждалий звернувся із заявою до поліції. Нині він перебуває у лікарні.

Правоохоронці встановили, що до вчинення кримінального правопорушення причетний 24-річний раніше судимий односелець заявника. Його затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За цим фактом слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України. Йдеться про грабіж, вчинений в умовах воєнного стану.

Санкція ч. 4 ст. 186 ККУ передбачає від семи до десяти років позбавлення волі. Слідство триває.

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Теги: Волинянин, побиття, телефон
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