Яким чином встановлюється курс валют на банківському ринку*







Для багатьох звичайних громадян співвідношення національної та топових міжнародних валют є маркером інфляції, купівельної спроможності та економічної ситуації. Долар та євро використовуються для порівняння рівня зарплат та цін.



Що таке плаваючий валютний курс

Плаваючий курс валюти визначається з урахуванням попиту та пропозиції на грошові кошти держави на світовому валютному ринку. Існує великий перелік економічних та геополітичних факторів, які впливають на його встановлення:



• сальдо зовнішньоторговельного балансу;



• зміна процентних ставок;



• рівень безробіття;



• швидкість зростання цін (інфляція);



• розмір ВВП тощо.



Плаваючий курс валют є поширеним у світі явищем. Більшість країн підтримали його введення після руйнування Бреттон-Вудської системи.



Чому наразі в Україні встановлено фіксований курс валют

Фіксований курс національної валюти по відношенню до однієї з основних іноземних валют встановлюється урядом країни через НБУ. У тривалій перспективі така ситуація не є сприятливою для розвитку торгівлі, а також може ставити під загрозу платоспроможність країни. Проте після настання воєнного стану, розуміючи всі ризики, було встановлено фіксований курс національної валюти до іноземної.



Головною метою прийняття такого рішення була стабілізація економіки. Вжиті заходи допомогли зберегти банківську систему, а також стримати зростання цін.



Проте повернення до плаваючого курсу валют в Україні є неминучим. Деякі українські високопосадовці радять не зволікати з цим, адже фіксована прив’язка національної валюти до іноземної може спричинити надмірний тиск на економіку та виснаження резервів НБУ.



До того ж через обмеження продажу іноземної валюти населенню виникають спекулятивні ризики, оскільки громадяни міняють гроші на чорному ринку. Наразі невідомо, коли курс української гривні буде відпущено «у вільне плавання», проте швидше за все для ухвалення такого рішення будуть попередньо створюватися передумови. Тож чекати на різкі економічні зміни не варто.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Курси обміну міжнародних валют віддзеркалюють, яка кількість однієї валюти потрібна для придбання іншої. Вони можуть бути плаваючими та постійно змінюватися під впливом сукупності факторів, а також фіксованими за умови жорсткої прив’язки до певної іноземної валюти. Курс валют дає інвесторам важливу інформацію щодо вартості певних активів, а також дозволяє співпрацювати з закордонними партнерами. З його допомогою визначаються вартість імпортованих товарів для кінцевих споживачів в України, обсяг виторгу компаній, що експортують або мають інші джерела доходу поза межами нашої країни.Для багатьох звичайних громадян співвідношення національної та топових міжнародних валют є маркером інфляції, купівельної спроможності та економічної ситуації. Долар та євро використовуються для порівняння рівня зарплат та цін.Плаваючий курс валюти визначається з урахуванням попиту та пропозиції на грошові кошти держави на світовому валютному ринку. Існує великий перелік економічних та геополітичних факторів, які впливають на його встановлення:• сальдо зовнішньоторговельного балансу;• зміна процентних ставок;• рівень безробіття;• швидкість зростання цін (інфляція);• розмір ВВП тощо.Плаваючий курс валют є поширеним у світі явищем. Більшість країн підтримали його введення після руйнування Бреттон-Вудської системи.Фіксований курс національної валюти по відношенню до однієї з основних іноземних валют встановлюється урядом країни через НБУ. У тривалій перспективі така ситуація не є сприятливою для розвитку торгівлі, а також може ставити під загрозу платоспроможність країни. Проте після настання воєнного стану, розуміючи всі ризики, було встановлено фіксований курс національної валюти до іноземної.Головною метою прийняття такого рішення була стабілізація економіки. Вжиті заходи допомогли зберегти банківську систему, а також стримати зростання цін.Проте повернення до плаваючого курсу валют в Україні є неминучим. Деякі українські високопосадовці радять не зволікати з цим, адже фіксована прив’язка національної валюти до іноземної може спричинити надмірний тиск на економіку та виснаження резервів НБУ.До того ж через обмеження продажу іноземної валюти населенню виникають спекулятивні ризики, оскільки громадяни міняють гроші на чорному ринку. Наразі невідомо, коли курс української гривні буде відпущено «у вільне плавання», проте швидше за все для ухвалення такого рішення будуть попередньо створюватися передумови. Тож чекати на різкі економічні зміни не варто.

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