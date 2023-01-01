МВС засекретить списки бійців «Гвардії наступу»

МВС засекретить списки бійців «Гвардії наступу»
Міністерство внутрішніх справ не буде оприлюднювати списки рядових бійців "Гвардії наступу", наразі надійшло і обробляється 23 тисячі заявок від кандидатів у добровольці.

Про це розповів глава МВС Ігор Клименко в інтерв'ю "Укрінформу".

"Насправді ми побачили, що є дуже багато людей – і чоловіків і, до речі, жінок, які захотіли приєднатися до "Гвардії наступу на різних позиціях. Не тільки у розвідці – прийшли медики, водії, ремонтники, техніки і так далі.

У нас уже зареєстровано понад 23 тисячі заявок. Інформація щодо більше 35 тисяч заявок, яка була розповсюджена, є недостатньо точною, бо у кількість 35 тисяч входить і кількість наданих консультацій. Чистих заявок у нас – понад 23 тисячі", - сказав Клименко.

Близько 5 відсотків від усіх заявок надійшли від жінок. Іноземців зараз у добровольчі штурмові бригади не беруть, зазначив міністр. Станом на зараз МВС має справу виключно з громадянами України.

Командири цих підрозділів – відкриті, публічні особи. Вони спілкуються з кандидатами на проходження служби у цих бригадах і формують внутрішньоколективний настрій.

Списки по рядових бійцях МВС не буде ніде оприлюднювати.

Клименко запевнив, що кожну таку бригаду прагнутимуть озброїти належним чином, передусім західною, НАТОвською технікою й озброєнням.

Мінімальна зарплата зараз у місці постійної дислокації знаходиться на рівні від 25 тисяч гривень. Далі це буде визначатися районом перебування особи і веденням бойових дій.


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Теги: Гвардія наступу, МВС
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