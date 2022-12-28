У Луцьку – ДТП: зіткнулися позашляховик та бус





Про це



Аварія сталося сьогодні, 7 березня. На фото видно, що позашляховик Peugeot та бус Renault зазнали механічних пошкоджень.



Даних про потерпілих наразі немає, на місці працює поліція.



Деталі - згодом.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку на вулиці Яровиця сталася дорожньо-транспортна пригода за участю двох транспортних засобів.Про це сайту новин Луцька та Волині «Конкурент» повідомили очевидці.Аварія сталося сьогодні, 7 березня. На фото видно, що позашляховик Peugeot та бус Renault зазнали механічних пошкоджень.Даних про потерпілих наразі немає, на місці працює поліція.Деталі - згодом.

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