У Луцьку – ДТП: зіткнулися позашляховик та бус

У Луцьку – ДТП: зіткнулися позашляховик та бус
У Луцьку на вулиці Яровиця сталася дорожньо-транспортна пригода за участю двох транспортних засобів.

Про це сайту новин Луцька та Волині «Конкурент» повідомили очевидці.

Аварія сталося сьогодні, 7 березня. На фото видно, що позашляховик Peugeot та бус Renault зазнали механічних пошкоджень.

Даних про потерпілих наразі немає, на місці працює поліція.

Деталі - згодом.
У Луцьку – ДТП: зіткнулися позашляховик та бус

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Теги: Луцьк, ДТП, автомобілі
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