У Луцьку – ДТП: зіткнулися позашляховик та бус
Сьогодні, 13:03
У Луцьку на вулиці Яровиця сталася дорожньо-транспортна пригода за участю двох транспортних засобів.
Про це сайту новин Луцька та Волині «Конкурент» повідомили очевидці.
Аварія сталося сьогодні, 7 березня. На фото видно, що позашляховик Peugeot та бус Renault зазнали механічних пошкоджень.
Даних про потерпілих наразі немає, на місці працює поліція.
Деталі - згодом.
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Про це сайту новин Луцька та Волині «Конкурент» повідомили очевидці.
Аварія сталося сьогодні, 7 березня. На фото видно, що позашляховик Peugeot та бус Renault зазнали механічних пошкоджень.
Даних про потерпілих наразі немає, на місці працює поліція.
Деталі - згодом.
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