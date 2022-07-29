Назвали ім'я мужнього українського Героя, якого розстріляли росіяни за гасло «Слава Україні»

Тимофій Миколайович Шадура.



Про це



Тимофій Шадура вважається зниклим безвісти з 3 лютого 2023 року після бойових дій в районі міста Бахмут.



"Наразі тіло нашого військовослужбовця знаходиться на тимчасово окупованій території. Остаточне підтвердження щодо особи буде встановлено після повернення тіла та проведення відповідних експертиз. Командування 30-ї окремої механізованої бригади і побратими Героя висловлюють щирі співчуття його рідним та близьким. Помста буде невідворотною. Слава Україні! Героям слава!", - наголосили у бригаді.



У Генштабі ЗСУ зазначили, що розстріл беззбройного полоненого – цинічне й зухвале нехтування Нормами міжнародного гуманітарного права та звичаїв війни.



"Так вчиняють нікчемні вбивці, але не воїни. Російські окупанти вкотре засвідчили, що головною їхньою метою в Україні є лише звіряче винищення українців. Жодна смерть нашого воїна не залишиться без відплати. Але ми зробимо це у законний та справедливий спосіб – на полі бою, в суді або в міжнародному трибуналі. З холодною головою, з дотриманням правил війни та з честю ми обов’язково помстимося за кожного! Вічна пам'ять і Слава Герою!", - наголосили у Генштабі.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Вчора, 6 березня, в соціальних мережах та засобах масової інформації оприлюднили відеозапис розстрілу військовослужбовця Збройних Сил України , якого російські окупанти стратили після його слів "Слава Україні!". За попередніми даними, загиблим є військовослужбовець 30-ї окремої механізованої бригадиПро це повідомляють на сторінці бригади.Тимофій Шадура вважається зниклим безвісти з 3 лютого 2023 року після бойових дій в районі міста Бахмут."Наразі тіло нашого військовослужбовця знаходиться на тимчасово окупованій території. Остаточне підтвердження щодо особи буде встановлено після повернення тіла та проведення відповідних експертиз. Командування 30-ї окремої механізованої бригади і побратими Героя висловлюють щирі співчуття його рідним та близьким. Помста буде невідворотною. Слава Україні! Героям слава!", - наголосили у бригаді.У Генштабі ЗСУ зазначили, що розстріл беззбройного полоненого – цинічне й зухвале нехтування Нормами міжнародного гуманітарного права та звичаїв війни."Так вчиняють нікчемні вбивці, але не воїни. Російські окупанти вкотре засвідчили, що головною їхньою метою в Україні є лише звіряче винищення українців. Жодна смерть нашого воїна не залишиться без відплати. Але ми зробимо це у законний та справедливий спосіб – на полі бою, в суді або в міжнародному трибуналі. З холодною головою, з дотриманням правил війни та з честю ми обов’язково помстимося за кожного! Вічна пам'ять і Слава Герою!", - наголосили у Генштабі.

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