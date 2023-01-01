В Україну прибули перші системи Patriot, – міністр оборони Польщі
Сьогодні, 12:24
Американські системи протиповітряної оборони Patriot вже прибули до України.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на міністра оборони Польщі Маріуша Блащака в інтерв'ю LA RAZÓN.
"Завдяки зусиллям Польщі в Україну потрапили, зокрема, батареї Patriot та перші танки Leopard", - сказав він.
При цьому Блащак зазначив, що Польща не лише головний пункт передачі допомоги Україні, але й один із найбільших донорів.
За його словами, з початку повномасштабної війни Польща передала Україні зброю на понад 2,2 млрд євро. При цьому в суму не входять витрати, які країна несе на підготовку українських військових, та останній пакет "броньовиків", до якого входять танки Leopard 2A4.
Окрім того, Блащак висловився щодо передачі Україні авіації. За його словами, такі рішення варто приймати на ширшому союзницькому рівні.
Нагадаємо, у лютому українські військові розпочали навчання на Patriot у Німеччині. А у січня такі тренування на Patriot почалися у США. Зазначимо, що навчання незабаром закінчаться або вже завершилися.
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Про це пише РБК-Україна з посиланням на міністра оборони Польщі Маріуша Блащака в інтерв'ю LA RAZÓN.
"Завдяки зусиллям Польщі в Україну потрапили, зокрема, батареї Patriot та перші танки Leopard", - сказав він.
При цьому Блащак зазначив, що Польща не лише головний пункт передачі допомоги Україні, але й один із найбільших донорів.
За його словами, з початку повномасштабної війни Польща передала Україні зброю на понад 2,2 млрд євро. При цьому в суму не входять витрати, які країна несе на підготовку українських військових, та останній пакет "броньовиків", до якого входять танки Leopard 2A4.
Окрім того, Блащак висловився щодо передачі Україні авіації. За його словами, такі рішення варто приймати на ширшому союзницькому рівні.
Нагадаємо, у лютому українські військові розпочали навчання на Patriot у Німеччині. А у січня такі тренування на Patriot почалися у США. Зазначимо, що навчання незабаром закінчаться або вже завершилися.
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