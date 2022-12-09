На Волині шукають злодійок, які «винесли» товар з «Єви». ВІДЕО





Про це



3 лютого 2023 року двоє невідомих дівчат взяли товар з полиці магазину та не розплатившись пішли. Співробітники магазину завдяки камерам відеоспостереження виявили факт крадіжки та повідомили до поліції.



Поліція Володимира звертається до свідків та очевидців події з проханням: якщо ви впізнали зловмисниць або володієте будь-якою інформацією стосовно осіб, причетних до скоєння даного злочину, прохання зателефонувати до поліції: 0633137673 або 102. Анонімність гарантована.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Володимирський районний відділ поліції встановлює осіб (зображених на відео) які причетні до вчинення крадіжки з магазину «Єва».Про це інформують у відділі.3 лютого 2023 року двоє невідомих дівчат взяли товар з полиці магазину та не розплатившись пішли. Співробітники магазину завдяки камерам відеоспостереження виявили факт крадіжки та повідомили до поліції.Поліція Володимира звертається до свідків та очевидців події з проханням: якщо ви впізнали зловмисниць або володієте будь-якою інформацією стосовно осіб, причетних до скоєння даного злочину, прохання зателефонувати до поліції: 0633137673 або 102. Анонімність гарантована.

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