На Волині шукають злодійок, які «винесли» товар з «Єви». ВІДЕО
Сьогодні, 12:12
Володимирський районний відділ поліції встановлює осіб (зображених на відео) які причетні до вчинення крадіжки з магазину «Єва».
Про це інформують у відділі.
3 лютого 2023 року двоє невідомих дівчат взяли товар з полиці магазину та не розплатившись пішли. Співробітники магазину завдяки камерам відеоспостереження виявили факт крадіжки та повідомили до поліції.
Поліція Володимира звертається до свідків та очевидців події з проханням: якщо ви впізнали зловмисниць або володієте будь-якою інформацією стосовно осіб, причетних до скоєння даного злочину, прохання зателефонувати до поліції: 0633137673 або 102. Анонімність гарантована.
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Про це інформують у відділі.
3 лютого 2023 року двоє невідомих дівчат взяли товар з полиці магазину та не розплатившись пішли. Співробітники магазину завдяки камерам відеоспостереження виявили факт крадіжки та повідомили до поліції.
Поліція Володимира звертається до свідків та очевидців події з проханням: якщо ви впізнали зловмисниць або володієте будь-якою інформацією стосовно осіб, причетних до скоєння даного злочину, прохання зателефонувати до поліції: 0633137673 або 102. Анонімність гарантована.
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