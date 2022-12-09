На Волині шукають злодійок, які «винесли» товар з «Єви». ВІДЕО

На Волині шукають злодійок, які «винесли» товар з «Єви». ВІДЕО
Володимирський районний відділ поліції встановлює осіб (зображених на відео) які причетні до вчинення крадіжки з магазину «Єва».

Про це інформують у відділі.

3 лютого 2023 року двоє невідомих дівчат взяли товар з полиці магазину та не розплатившись пішли. Співробітники магазину завдяки камерам відеоспостереження виявили факт крадіжки та повідомили до поліції.

Поліція Володимира звертається до свідків та очевидців події з проханням: якщо ви впізнали зловмисниць або володієте будь-якою інформацією стосовно осіб, причетних до скоєння даного злочину, прохання зателефонувати до поліції: 0633137673 або 102. Анонімність гарантована.

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Теги: Володимир, крадіжки, Єва, поліція, розшук
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