На сцену виходять наймолодші: у волинському театрі показали, як готуються до прем'єри. ВІДЕО

На сцену виходять наймолодші: у волинському театрі показали, як готуються до прем'єри. ВІДЕО
Незабаром у Волинському академічному обласному українському музично-драматичному театрі імені Тараса Шевченка – прем'єра вистави «Котигорошко». Наймолодші актори й акторки вже готуються до зустрічі із глядачами.

Епізод казки театр опублікував на своєму Ютуб-каналі.

«Ось так виглядає підготовка до прем'єри вистави для дітей «Котигорошко» – у казочці беруть участь наші найменші, наймиліші актори», – йдеться у повідомленні.



Коли: 19 та 26 березня, о 12:00.

Щодо квитків телефонуйте за номером:

0332725460 (каса),
0332725303 (адміністратор).

Або купуйте на сайті karabas.com.

На сцену виходять наймолодші: у волинському театрі показали, як готуються до прем'єри. ВІДЕО



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Теги: «Театральний анонс», театр, вистави Луцьк, анонс, «Котигорошко»
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