На сцену виходять наймолодші: у волинському театрі показали, як готуються до прем'єри. ВІДЕО

«Котигорошко». Наймолодші актори й акторки вже готуються до зустрічі із глядачами.



Епізод казки театр опублікував на своєму Ютуб-каналі.



«Ось так виглядає підготовка до прем'єри вистави для дітей «Котигорошко» – у казочці беруть участь наші найменші, наймиліші актори», – йдеться у повідомленні.







Коли: 19 та 26 березня, о 12:00.



Щодо квитків телефонуйте за номером:



0332725460 (каса),

0332725303 (адміністратор).



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