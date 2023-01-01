На сцену виходять наймолодші: у волинському театрі показали, як готуються до прем'єри. ВІДЕО
Сьогодні, 13:05
Незабаром у Волинському академічному обласному українському музично-драматичному театрі імені Тараса Шевченка – прем'єра вистави «Котигорошко». Наймолодші актори й акторки вже готуються до зустрічі із глядачами.
Епізод казки театр опублікував на своєму Ютуб-каналі.
«Ось так виглядає підготовка до прем'єри вистави для дітей «Котигорошко» – у казочці беруть участь наші найменші, наймиліші актори», – йдеться у повідомленні.
Коли: 19 та 26 березня, о 12:00.
Щодо квитків телефонуйте за номером:
0332725460 (каса),
0332725303 (адміністратор).
Або купуйте на сайті karabas.com.
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Епізод казки театр опублікував на своєму Ютуб-каналі.
«Ось так виглядає підготовка до прем'єри вистави для дітей «Котигорошко» – у казочці беруть участь наші найменші, наймиліші актори», – йдеться у повідомленні.
Коли: 19 та 26 березня, о 12:00.
Щодо квитків телефонуйте за номером:
0332725460 (каса),
0332725303 (адміністратор).
Або купуйте на сайті karabas.com.
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