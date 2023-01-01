Міноборони Польщі оцінило, скільки ще може тривати війна в Україні

Міноборони Польщі оцінило, скільки ще може тривати війна в Україні
У польському Міноборони вважають, що Росія загрузла в Україні як у Чечні чи Афганістані. І ця війна може тривати ще місяці.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони Польщі Маріуша Блащака в інтерв'ю LA RAZÓN.

Зокрема, польський міністр назвав питання про терміни завершення війни важким, але все ж дав свою оцінку.

"Це важке питання... Починаючи від масштабів сил і засобів і того, як зараз ведуться бойові дії в Україні, боюся, що мова йде не про тижні, а про місяці. Росія загрузла в Україні - як це було раніше в Чечні та Афганістані. І водночас вийти з війни зараз означало б визнати помилку Кремля і необхідність зіткнутися з наслідками цієї варварської атаки", - вважає Блащак.

Глава Міноборони Польщі підкреслив, що військова допомога Україні та економічний тиск на РФ - це найефективніші форми протидії окупантам.

"Ми не повинні відчувати себе втомленими чи звільненими від підтримки України, ця нація теж бореться за нашу свободу, за свободу та цінності Європи", - додав Блащак.

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Теги: Польща, Міноборони, війна в Україні
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