На луцьких безхатьків виділили 1 мільйон гривень
Сьогодні, 14:44
У Луцьку виділили мільйон гривень на купівлю необхідного обладнання для забезпечення нічного перебування осіб без постійного місця проживання.
Про це йшлося під час позачергової сесії Луцької міської ради у вівторок, 7 березня, пише Конкурент.
Департамент соціальної політики отримає додаткові фінансові надходження на придбання контейнера та необхідного обладнання. Це забезпечить комфортне перебування осіб без постійного місця проживання у територіальному центрі соціального обслуговування.
Обранці громади таке рішення підтримали.
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Про це йшлося під час позачергової сесії Луцької міської ради у вівторок, 7 березня, пише Конкурент.
Департамент соціальної політики отримає додаткові фінансові надходження на придбання контейнера та необхідного обладнання. Це забезпечить комфортне перебування осіб без постійного місця проживання у територіальному центрі соціального обслуговування.
Обранці громади таке рішення підтримали.
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