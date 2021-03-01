На луцьких безхатьків виділили 1 мільйон гривень

На луцьких безхатьків виділили 1 мільйон гривень
У Луцьку виділили мільйон гривень на купівлю необхідного обладнання для забезпечення нічного перебування осіб без постійного місця проживання.

Про це йшлося під час позачергової сесії Луцької міської ради у вівторок, 7 березня, пише Конкурент.

Департамент соціальної політики отримає додаткові фінансові надходження на придбання контейнера та необхідного обладнання. Це забезпечить комфортне перебування осіб без постійного місця проживання у територіальному центрі соціального обслуговування.

Обранці громади таке рішення підтримали.

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Теги: безхатьки, Луцьк
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