На луцьких безхатьків виділили 1 мільйон гривень





Про це йшлося під час позачергової сесії Луцької міської ради у вівторок, 7 березня, пише



Департамент соціальної політики отримає додаткові фінансові надходження на придбання контейнера та необхідного обладнання. Це забезпечить комфортне перебування осіб без постійного місця проживання у територіальному центрі соціального обслуговування.



Обранці громади таке рішення підтримали.

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