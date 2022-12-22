На Волині – спалах кашлюка
Сьогодні, 14:55
У Волинській області за січень-лютий 2023 року зафіксовано 15 випадків кашлюка. У минулому році було 2 випадки, а у 2021-2020 рр. – жодного.
Про це повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.
У тому числі виявили 4 сімейних вогнища кашлюка, де двоє і більше хворих в одній родині.
Медики розпочали епідрозслідування.
Кашлюк – вкрай заразне захворювання дихальних шляхів. Найбільш характерною ознакою кашлюка є затяжний кашель. Хвороба легко поширюється від людини до людини, головним чином повітряно-крапельним шляхом при кашлі чи чханні. Багато дітей, інфікованих кашлюком, страждають від нападів кашлю протягом 4-8 тижнів. Найбільш небезпечне це захворювання для немовлят. У немовлят кашлюк може проявлятися апное (тимчасовим припиненням дихальних рухів), тому для новонароджених дітей особливо важливо перебувати у щепленому середовищі.
Симптоми, зазвичай, з’являються через 7–10 днів після інфікування: помірний жар, нежить, кашель, який, як правило, переходить у судомний кашель.
Виникненню та поширенню цього захворювання сприяє збільшення кількості неімунних осіб та в свою чергу зниження колективного імунітету. У прищеплених дітей ризик захворіти у 4-6 разів нижчий.
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Про це повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.
У тому числі виявили 4 сімейних вогнища кашлюка, де двоє і більше хворих в одній родині.
Медики розпочали епідрозслідування.
Кашлюк – вкрай заразне захворювання дихальних шляхів. Найбільш характерною ознакою кашлюка є затяжний кашель. Хвороба легко поширюється від людини до людини, головним чином повітряно-крапельним шляхом при кашлі чи чханні. Багато дітей, інфікованих кашлюком, страждають від нападів кашлю протягом 4-8 тижнів. Найбільш небезпечне це захворювання для немовлят. У немовлят кашлюк може проявлятися апное (тимчасовим припиненням дихальних рухів), тому для новонароджених дітей особливо важливо перебувати у щепленому середовищі.
Симптоми, зазвичай, з’являються через 7–10 днів після інфікування: помірний жар, нежить, кашель, який, як правило, переходить у судомний кашель.
Виникненню та поширенню цього захворювання сприяє збільшення кількості неімунних осіб та в свою чергу зниження колективного імунітету. У прищеплених дітей ризик захворіти у 4-6 разів нижчий.
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