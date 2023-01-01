Театральний анонс: що подивитися у Луцьку 8–12 березня

Театральний анонс: що подивитися у Луцьку 8–12 березня
Театр лікує душі та зцілює поранені серця, а саме це і потрібно українкам та українцям, аби триматися: трохи розради та натхнення.

У рубриці «Театральний анонс» традиційно розповідаємо про заходи, які відбудуться у Волинському академічному обласному українському музично-драматичному театрі імені Тараса Шевченка вже цього тижня.

Уже завтра, 8 березня, камерна сцена театру запрошує на драму інакшості «Фрекен Жюлі» А. Ю. Стріндберга у постановці заслуженої артистки України Світлани Органістої. Пристрасть та самотність, відвертість та гра у кохання, щирість, що має свою ціну. Графиня, лакей та кухарка – у нерівносторонньому любовному трикутнику.

Початок – о 18:00.

Театральний анонс: що подивитися у Луцьку 8–12 березня


9 та 10 березня – Шевченківські дні, які припадають на роковини народження і смерті Тараса Шевченка, які відзначають не лише в Україні, а й у цілому світі. Тож волинський драмтеатр запрошує на покази вистави Юрія Щербака у моноверсії Галини Стефанової та Миколи Мерзлікіна «Стіна».

Це – сповідь княжни Варвари Рєпніної про її дивні стосунки з класним художником Т. Г. Шевченком. А якщо простіше – особлива та інтимна історія кохання Тараса Григоровича та його спорідненої душі, «духовної дружини». У ролі Рєпніної – заслужені артистки України Світлана Органіста та Людмила Натанчук. Глибока, красива і тонка постановка – у режисурі Галини Стефанової.

До слова, саме цією виставою відкривали камерну сцену волинського театру.

Коли: 9, 10 березня, о 18:00.

Театральний анонс: що подивитися у Луцьку 8–12 березня


Субота традиційно відчиняє для глядачів і глядачок двері до великої зали і тішить публіку комедією Ярослава Стельмаха «Коханий нелюб» у постановці заслуженого діяча мистецтв України Михайла Ілляшенка. 11 березня о 17:00 гості зазирнуть до графського маєтку, де зустрінуться двоє людей, заручених іще з дитинства, а відтак переконаних, що із цього шлюбу нічого хорошого не вийде. От тільки за усіма іграми, інтригами та розіграшами можна закохатися по-справжньому…

Театральний анонс: що подивитися у Луцьку 8–12 березня


У неділю, 12 березня, о 17:00 одна із найновіших вистав театру – комедія Григорія Квітки-Основ’яненка «Сватання на Гончарівці» у постановці Миколи Яремківа запрошує глядачів стати свідками дивовижних перипетій в українському селі: красуню хочуть віддати заміж за дурня. Чудову музику Кирила Стеценка, український колорит та потужну акторську роботу – гарантують!

Театральний анонс: що подивитися у Луцьку 8–12 березня


Того ж дня одна з улюблених дитячих вистав – «Чарівна лампа Аладдіна» Ярослава Стельмаха у постановці Павла Гарбуза – відкриє маленьким глядачам чарівний світ східної казки за відомим сюжетом.

Зустріч із джином відбудеться 12 березня, о 12:00.

Театральний анонс: що подивитися у Луцьку 8–12 березня


Щодо квитків телефонуйте за номером:

0332725460 (каса),
0332725303 (адміністратор).

Або купуйте на сайті karabas.com.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: «Театральний анонс», театр, вистави Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Які неправдиві кремлівські наративи транслює білоруська пропаганда
Гостинний двір Прайзлерів у Старому місті: Луцькрада таки має намір передати пам’ятку у користування приватного інвестора
Білорусь використовує зрадника з Волині для створення пропаганди
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На луцьких безхатьків виділили 1 мільйон гривень
Сьогодні, 14:44
Театральний анонс: що подивитися у Луцьку 8–12 березня
Сьогодні, 14:00
Міноборони Польщі оцінило, скільки ще може тривати війна в Україні
Сьогодні, 13:55
Які неправдиві кремлівські наративи транслює білоруська пропаганда
Сьогодні, 13:32
На сцену виходять наймолодші: у волинському театрі показали, як готуються до прем'єри. ВІДЕО
Сьогодні, 13:05
Схожі новини
На сцену виходять наймолодші: у волинському театрі показали, як готуються до прем'єри. ВІДЕО На сцену виходять наймолодші: у волинському театрі показали, як готуються до прем'єри. ВІДЕО
Сьогодні, 13:05
Театральний анонс: що подивитися у Луцьку 3–5 березня Театральний анонс: що подивитися у Луцьку 3–5 березня
28 лютий, 14:00
До дня народження Лесі Українки у луцькому театрі покажуть виставу. ВІДЕО До дня народження Лесі Українки у луцькому театрі покажуть виставу. ВІДЕО
22 лютий, 13:45
Театральний анонс: що подивитися у Луцьку 24–26 лютого Театральний анонс: що подивитися у Луцьку 24–26 лютого
21 лютий, 13:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На луцьких безхатьків виділили 1 мільйон гривень
Сьогодні, 14:44
 0
Театральний анонс: що подивитися у Луцьку 8–12 березня
Сьогодні, 14:00
 0
Міноборони Польщі оцінило, скільки ще може тривати війна в Україні
Сьогодні, 13:55
 0
Які неправдиві кремлівські наративи транслює білоруська пропаганда
Сьогодні, 13:32
 0
На сцену виходять наймолодші: у волинському театрі показали, як готуються до прем'єри. ВІДЕО
Сьогодні, 13:05
 0
Медіа
відео
1/8