Театральний анонс: що подивитися у Луцьку 8–12 березня
Сьогодні, 14:00
Театр лікує душі та зцілює поранені серця, а саме це і потрібно українкам та українцям, аби триматися: трохи розради та натхнення.
У рубриці «Театральний анонс» традиційно розповідаємо про заходи, які відбудуться у Волинському академічному обласному українському музично-драматичному театрі імені Тараса Шевченка вже цього тижня.
Уже завтра, 8 березня, камерна сцена театру запрошує на драму інакшості «Фрекен Жюлі» А. Ю. Стріндберга у постановці заслуженої артистки України Світлани Органістої. Пристрасть та самотність, відвертість та гра у кохання, щирість, що має свою ціну. Графиня, лакей та кухарка – у нерівносторонньому любовному трикутнику.
Початок – о 18:00.
9 та 10 березня – Шевченківські дні, які припадають на роковини народження і смерті Тараса Шевченка, які відзначають не лише в Україні, а й у цілому світі. Тож волинський драмтеатр запрошує на покази вистави Юрія Щербака у моноверсії Галини Стефанової та Миколи Мерзлікіна «Стіна».
Це – сповідь княжни Варвари Рєпніної про її дивні стосунки з класним художником Т. Г. Шевченком. А якщо простіше – особлива та інтимна історія кохання Тараса Григоровича та його спорідненої душі, «духовної дружини». У ролі Рєпніної – заслужені артистки України Світлана Органіста та Людмила Натанчук. Глибока, красива і тонка постановка – у режисурі Галини Стефанової.
До слова, саме цією виставою відкривали камерну сцену волинського театру.
Коли: 9, 10 березня, о 18:00.
Субота традиційно відчиняє для глядачів і глядачок двері до великої зали і тішить публіку комедією Ярослава Стельмаха «Коханий нелюб» у постановці заслуженого діяча мистецтв України Михайла Ілляшенка. 11 березня о 17:00 гості зазирнуть до графського маєтку, де зустрінуться двоє людей, заручених іще з дитинства, а відтак переконаних, що із цього шлюбу нічого хорошого не вийде. От тільки за усіма іграми, інтригами та розіграшами можна закохатися по-справжньому…
У неділю, 12 березня, о 17:00 одна із найновіших вистав театру – комедія Григорія Квітки-Основ’яненка «Сватання на Гончарівці» у постановці Миколи Яремківа запрошує глядачів стати свідками дивовижних перипетій в українському селі: красуню хочуть віддати заміж за дурня. Чудову музику Кирила Стеценка, український колорит та потужну акторську роботу – гарантують!
Того ж дня одна з улюблених дитячих вистав – «Чарівна лампа Аладдіна» Ярослава Стельмаха у постановці Павла Гарбуза – відкриє маленьким глядачам чарівний світ східної казки за відомим сюжетом.
Зустріч із джином відбудеться 12 березня, о 12:00.
Щодо квитків телефонуйте за номером:
0332725460 (каса),
0332725303 (адміністратор).
Або купуйте на сайті karabas.com.
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У рубриці «Театральний анонс» традиційно розповідаємо про заходи, які відбудуться у Волинському академічному обласному українському музично-драматичному театрі імені Тараса Шевченка вже цього тижня.
Уже завтра, 8 березня, камерна сцена театру запрошує на драму інакшості «Фрекен Жюлі» А. Ю. Стріндберга у постановці заслуженої артистки України Світлани Органістої. Пристрасть та самотність, відвертість та гра у кохання, щирість, що має свою ціну. Графиня, лакей та кухарка – у нерівносторонньому любовному трикутнику.
Початок – о 18:00.
9 та 10 березня – Шевченківські дні, які припадають на роковини народження і смерті Тараса Шевченка, які відзначають не лише в Україні, а й у цілому світі. Тож волинський драмтеатр запрошує на покази вистави Юрія Щербака у моноверсії Галини Стефанової та Миколи Мерзлікіна «Стіна».
Це – сповідь княжни Варвари Рєпніної про її дивні стосунки з класним художником Т. Г. Шевченком. А якщо простіше – особлива та інтимна історія кохання Тараса Григоровича та його спорідненої душі, «духовної дружини». У ролі Рєпніної – заслужені артистки України Світлана Органіста та Людмила Натанчук. Глибока, красива і тонка постановка – у режисурі Галини Стефанової.
До слова, саме цією виставою відкривали камерну сцену волинського театру.
Коли: 9, 10 березня, о 18:00.
Субота традиційно відчиняє для глядачів і глядачок двері до великої зали і тішить публіку комедією Ярослава Стельмаха «Коханий нелюб» у постановці заслуженого діяча мистецтв України Михайла Ілляшенка. 11 березня о 17:00 гості зазирнуть до графського маєтку, де зустрінуться двоє людей, заручених іще з дитинства, а відтак переконаних, що із цього шлюбу нічого хорошого не вийде. От тільки за усіма іграми, інтригами та розіграшами можна закохатися по-справжньому…
У неділю, 12 березня, о 17:00 одна із найновіших вистав театру – комедія Григорія Квітки-Основ’яненка «Сватання на Гончарівці» у постановці Миколи Яремківа запрошує глядачів стати свідками дивовижних перипетій в українському селі: красуню хочуть віддати заміж за дурня. Чудову музику Кирила Стеценка, український колорит та потужну акторську роботу – гарантують!
Того ж дня одна з улюблених дитячих вистав – «Чарівна лампа Аладдіна» Ярослава Стельмаха у постановці Павла Гарбуза – відкриє маленьким глядачам чарівний світ східної казки за відомим сюжетом.
Зустріч із джином відбудеться 12 березня, о 12:00.
Щодо квитків телефонуйте за номером:
0332725460 (каса),
0332725303 (адміністратор).
Або купуйте на сайті karabas.com.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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