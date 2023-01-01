Театральний анонс: що подивитися у Луцьку 8–12 березня

Театр лікує душі та зцілює поранені серця, а саме це і потрібно українкам та українцям, аби триматися: трохи розради та натхнення.У рубриці «Театральний анонс» традиційно розповідаємо про заходи, які відбудуться у Волинському академічному обласному українському музично-драматичному театрі імені Тараса Шевченка вже цього тижня.Уже завтра,, камерна сцена театру запрошує на драму інакшостіА. Ю. Стріндберга у постановці заслуженої артистки України. Пристрасть та самотність, відвертість та гра у кохання, щирість, що має свою ціну. Графиня, лакей та кухарка – у нерівносторонньому любовному трикутнику.Початок – о9 та 10 березня – Шевченківські дні, які припадають на роковини народження і смерті Тараса Шевченка, які відзначають не лише в Україні, а й у цілому світі. Тож волинський драмтеатр запрошує на покази виставиу моноверсіїтаЦе – сповідь княжни Варвари Рєпніної про її дивні стосунки з класним художником Т. Г. Шевченком. А якщо простіше – особлива та інтимна історія кохання Тараса Григоровича та його спорідненої душі, «духовної дружини». У ролі Рєпніної – заслужені артистки України Світлана Органіста та. Глибока, красива і тонка постановка – у режисуріДо слова, саме цією виставою відкривали камерну сцену волинського театру.9, 10 березня, о 18:00.Субота традиційно відчиняє для глядачів і глядачок двері до великої зали і тішить публіку комедією Ярослава Стельмахау постановці заслуженого діяча мистецтв Українигості зазирнуть до графського маєтку, де зустрінуться двоє людей, заручених іще з дитинства, а відтак переконаних, що із цього шлюбу нічого хорошого не вийде. От тільки за усіма іграми, інтригами та розіграшами можна закохатися по-справжньому…У неділю,одна із найновіших вистав театру – комедія Григорія Квітки-Основ’яненкау постановцізапрошує глядачів стати свідками дивовижних перипетій в українському селі: красуню хочуть віддати заміж за дурня. Чудову музику, український колорит та потужну акторську роботу – гарантують!Того ж дня одна з улюблених дитячих вистав –у постановці– відкриє маленьким глядачам чарівний світ східної казки за відомим сюжетом.Зустріч із джином відбудеться0332725460 (каса),0332725303 (адміністратор).Або купуйте на сайті