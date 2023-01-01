За минулу добу ЗСУ знищили 1060 російських окупантів
Сьогодні, 09:11
Росія у загарбницькій війні проти України вже втратила 154 тисячі 830 військових.
Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.03.23 орієнтовно склали:
особового складу – близько 154 830 (+1060) осіб ліквідовано,
танків – 3 432 (+9) од,
бойових броньованих машин – 6 714 (+11) од,
артилерійських систем – 2 456 (+23) од,
РСЗВ – 488 (+0) од,
засобів ППО – 253 (+3) од,
літаків – 303 (+1) од,
гелікоптерів – 289 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 095 (+9) од,
крилатих ракет – 873 (+0) од,
кораблів/катерів – 18 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 5 323 (+16) од,
спеціальної техніки – 236 (+2) од.
Дані уточнюються.
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Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.03.23 орієнтовно склали:
особового складу – близько 154 830 (+1060) осіб ліквідовано,
танків – 3 432 (+9) од,
бойових броньованих машин – 6 714 (+11) од,
артилерійських систем – 2 456 (+23) од,
РСЗВ – 488 (+0) од,
засобів ППО – 253 (+3) од,
літаків – 303 (+1) од,
гелікоптерів – 289 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 095 (+9) од,
крилатих ракет – 873 (+0) од,
кораблів/катерів – 18 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 5 323 (+16) од,
спеціальної техніки – 236 (+2) од.
Дані уточнюються.
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