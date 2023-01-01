За минулу добу ЗСУ знищили 1060 російських окупантів





Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.03.23 орієнтовно склали:



особового складу – близько 154 830 (+1060) осіб ліквідовано,



танків – 3 432 (+9) од,



бойових броньованих машин – 6 714 (+11) од,



артилерійських систем – 2 456 (+23) од,



РСЗВ – 488 (+0) од,



засобів ППО – 253 (+3) од,



літаків – 303 (+1) од,



гелікоптерів – 289 (+0) од,



БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 095 (+9) од,



крилатих ракет – 873 (+0) од,



кораблів/катерів – 18 (+0) од,



автомобільної техніки та автоцистерн – 5 323 (+16) од,



спеціальної техніки – 236 (+2) од.



Дані уточнюються.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росія у загарбницькій війні проти України вже втратила 154 тисячі 830 військових.Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.особового складу – близько 154 830 (+1060) осіб ліквідовано,танків – 3 432 (+9) од,бойових броньованих машин – 6 714 (+11) од,артилерійських систем – 2 456 (+23) од,РСЗВ – 488 (+0) од,засобів ППО – 253 (+3) од,літаків – 303 (+1) од,гелікоптерів – 289 (+0) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 095 (+9) од,крилатих ракет – 873 (+0) од,кораблів/катерів – 18 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн – 5 323 (+16) од,спеціальної техніки – 236 (+2) од.Дані уточнюються.

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