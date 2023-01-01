Завтра у Луцьку прощатимуться з бійцем «Любарта», Героєм Олегом Струбіцьким
Сьогодні, 12:45
12 жовтня відбудеться прощання з Героєм з Луцька Олегом Струбіцьким.
Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.
У четвер, 12 жовтня, об 11.00 годині у Кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку відбудеться відспівування Героя Олега Струбіцького, який загинув на війні.
Лучанин Струбіцький Олег Михайлович (02.07.1989 року народження) був призваний на військову службу по мобілізації та загинув 6 жовтня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Вербове Запорізької області.
Поховають Героя на Алеї почесних поховань міського кладовища у селі Гаразджа.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.
У четвер, 12 жовтня, об 11.00 годині у Кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку відбудеться відспівування Героя Олега Струбіцького, який загинув на війні.
Лучанин Струбіцький Олег Михайлович (02.07.1989 року народження) був призваний на військову службу по мобілізації та загинув 6 жовтня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Вербове Запорізької області.
Поховають Героя на Алеї почесних поховань міського кладовища у селі Гаразджа.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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