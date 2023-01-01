Завтра у Луцьку прощатимуться з бійцем «Любарта», Героєм Олегом Струбіцьким

Олегом Струбіцьким.



Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.



У четвер, 12 жовтня, об 11.00 годині у Кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку відбудеться відспівування Героя Олега Струбіцького, який загинув на війні.



Лучанин Струбіцький Олег Михайлович (02.07.1989 року народження) був призваний на військову службу по мобілізації та



Поховають Героя на Алеї почесних поховань міського кладовища у селі Гаразджа.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 12 жовтня відбудеться прощання з Героєм з ЛуцькаПро це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.У четвер, 12 жовтня, об 11.00 годині у Кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку відбудеться відспівування Героя Олега Струбіцького, який загинув на війні.Лучанин Струбіцький Олег Михайлович (02.07.1989 року народження) був призваний на військову службу по мобілізації та загинув 6 жовтня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Вербове Запорізької області.Поховають Героя на Алеї почесних поховань міського кладовища у селі Гаразджа.

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