Довічне ув’язнення загрожує снайперу з Донецька, який вбив 21 військового ЗСУ. ВІДЕО

Довічне ув’язнення загрожує снайперу з Донецька, який вбив 21 військового ЗСУ. ВІДЕО
СБУ повідомила про підозру ворожому снайперу, який під Донецьком вбив 21 військового ЗСУ.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Кіберфахівці Служби безпеки зібрали доказову базу на ще одного зрадника, який вступив до окупаційних угруповань рф і воював проти Сил оборони на східному фронті. Зловмисник входив до складу ворожого підрозділу снайперів, що обстрілював позиції українських військ у районі Донецька.

Встановлено, що за час ведення бойових дій на передовій фігурант вбив щонайменше 21 військовослужбовця ЗСУ.

Українські захисники захопили його в полон наприкінці літа цього року поблизу селища Невельське Покровського району на Донеччині.
За даними слідства, затриманим виявився мешканець тимчасово окупованого Донецька, який працював комірником у місцевому автомагазині, а у 2015 році приєднався до так званої «народної міліції днр».

Там він отримав позивний «Мєсний» та пройшов навчання в російських таборах підготовки бойовиків під керівництвом інструкторів-спецназівців з країни-агресора.

Після тренувань на полігонах його призначили до складу «окремого взводу снайперів 100-ї окремої мотострілецької бригади», яка підпорядковувалась командуванню 1-го армійського корпусу зс рф.

У лавах ворожого підрозділу виконував бойові завдання російських командирів проти сил АТО на сході України.

За вбивства українців зрадник щомісяця одержував від окупантів «зарплату» в рублях.

Після початку повномасштабного вторгнення рф зрадника включили до лав окупаційних угруповань Південного військового округу країни-агресора.

Разом з російськими загарбниками він брав безпосередню участь у боєзіткненнях на західних околицях Донецька, а також біля Пісків та Мар’їнки.

У грудні 2022 року підрозділ ворожого снайпера отримав від гауляйтера Пушиліна так званий «орден республіки» за участь у війні проти України.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Наразі він перебуває під вартою. Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення.

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Теги: Росія, Україна, війна, СБУ
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