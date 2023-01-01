Внаслідок ракетного удару по кафе у Грозі – вже 55 загиблих





Про це повідомив речник облпрокуратури Дмитро Чубенко, пише



"За добу ще дві жінки було встановлено серед загиблих, до цього вони вважались зниклими безвісти. Триває ідентифікація тіл загиблих. Вже ідентифіковано 55 тіл, вважаються безвісти зниклими троє людей, дітей серед них немає. Виходячи з заяв родичів про зниклих людей, кількість загиблих може ще збільшитись до 58", — сказано у повідомленні.



"Криміналісти та судово-медичні експерти здійснюють дуже кропітку роботу з ідентифікації загиблих. Для прикладу тіло одного з чоловіків, який перебував в епіцентрі вибуху, було розірвано щонайменше на 19 частин", - розповів Дмитро Чубенко, речник Харківської облпрокуратури.



Також 11 жовтня стало відомо, що правоохоронці оголосили підозри в



За даними СБУ, мова йде про місцевих братів-правоохоронців, які під час окупації перейшли на бік рф: 30-річного Володимира Мамона та його молодшого брата 23-річного Дмитра Мамона.



Слідчі встановили, що напередодні деокупації брати втекли до рф, однак продовжили збирати інформацію для росіян.



"Від початку жовтня обидва фігуранти почали збирати інформацію про заплановане перепоховання загиблого українського захисника. Дізнавшись точну адресу та час проведення мирного заходу, Володимир Мамон передав ці дані російським окупантам", — сказано у повідомленні.



Що відомо про ракетний удар рф по селу Грозі на Харківщині



Село Гроза розташоване у Куп'янському районі, за 35 кілометрів від лінії фронту. Вибух там пролунав 5 жовтня о 13:24.



Російські окупанти вдарили ракетою "Іскандер" по приміщенню магазину-кафе. Загинули щонайменше 55 людей, удар став найбільшим за кількістю жертв з початку повномасштабної війни на Харківщині. П'ятеро людей вважаються зниклими безвісти, повідомив начальник слідчого управління поліції Харківщини Сергій Болвінов.



Село Гроза перебувало в окупації у 2022 році. За даними прокуратури Харківської області, на жовтень 2023 року у Грозі проживали близько сотні людей.



Понад 50 людей перевірили на причетність до наведення ракети на кафе в Грозі на Харківщині, сказав 10 жовтня Сергій Болвінов.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Кількість загиблих у селі Грозі внаслідок ракетного удару рф по кафе на ранок 11 жовтня збільшилася до 55 людей.Про це повідомив речник облпрокуратури, пише Суспільне "За добу ще дві жінки було встановлено серед загиблих, до цього вони вважались зниклими безвісти. Триває ідентифікація тіл загиблих. Вже ідентифіковано 55 тіл, вважаються безвісти зниклими троє людей, дітей серед них немає. Виходячи з заяв родичів про зниклих людей, кількість загиблих може ще збільшитись до 58", — сказано у повідомленні."Криміналісти та судово-медичні експерти здійснюють дуже кропітку роботу з ідентифікації загиблих. Для прикладу тіло одного з чоловіків, який перебував в епіцентрі вибуху, було розірвано щонайменше на 19 частин", - розповів Дмитро Чубенко, речник Харківської облпрокуратури.Також 11 жовтня стало відомо, що правоохоронці оголосили підозри в наведенні російської ракети на кафе в Грозі За даними СБУ, мова йде про місцевих братів-правоохоронців, які під час окупації перейшли на бік рф: 30-річногота його молодшого брата 23-річногоСлідчі встановили, що напередодні деокупації брати втекли до рф, однак продовжили збирати інформацію для росіян."Від початку жовтня обидва фігуранти почали збирати інформацію про заплановане перепоховання загиблого українського захисника. Дізнавшись точну адресу та час проведення мирного заходу, Володимир Мамон передав ці дані російським окупантам", — сказано у повідомленні.Село Гроза розташоване у Куп'янському районі, за 35 кілометрів від лінії фронту. Вибух там пролунав 5 жовтня о 13:24.Російські окупанти вдарили ракетою "Іскандер" по приміщенню магазину-кафе. Загинули щонайменше 55 людей, удар став найбільшим за кількістю жертв з початку повномасштабної війни на Харківщині. П'ятеро людей вважаються зниклими безвісти, повідомив начальник слідчого управління поліції Харківщини Сергій Болвінов.Село Гроза перебувало в окупації у 2022 році. За даними прокуратури Харківської області, на жовтень 2023 року у Грозі проживали близько сотні людей.Понад 50 людей перевірили на причетність до наведення ракети на кафе в Грозі на Харківщині, сказав 10 жовтня Сергій Болвінов.

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