На Волині п'яний 50-річний чоловік викрав авто, поки водійка пішла за речами в квартиру

На Волині п'яний 50-річний чоловік викрав авто, поки водійка пішла за речами в квартиру
Ковельські поліцейські оперативно затримали зухвалого викрадача транспортного засобу.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Інцидент трапився учора, 10 жовтня, по обіді на одній із вулиць районного центру. Ковельчанка лише на декілька хвилин залишила відчиненим заведений автомобіль, аби забрати деякі речі з квартири, а коли повернулася – автівки вже не було.

Громадянка одразу ж повідомила про викрадення транспортного засобу на лінію 102. До слова, орієнтовна вартість авто - близько 300 тисяч гривень. Також всередині були документи та особисті речі.

Поліцейські оперативно зреагували на звернення, у місті оголосили план-перехоплення. Вже за лічені години авто з викрадачем виявили на одній з вулиць.
На Волині п'яний 50-річний чоловік викрав авто, поки водійка пішла за речами в квартиру

50-річний зловмисник виявився місцевим мешканцем, він раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності. Злочин чоловік скоїв, будучи напідпитку: вирішив, що так швидше добереться до товариша. А насправді ж – потрапив за грати. Адже нині ковельчанин перебуває в ізоляторі тимчасового тримання, його одразу затримали в порядку ст. 208 КПК України. Зловмиснику оголосили про підозру за ч. 2 ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.


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Теги: Водійка, Волинь, авто, злодій
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