Сьогодні на Волині зустрінуть загиблого Героя Сергія Денисюка

Сергій Денисюк повертається у рідне село Мала Глуша, щоб спочити вічним сном.



Про це



"Сьогодні, 11 жовтня, після обіду очікуємо прибуття скорботного кортежу із тілом загиблого воїна. Просимо всіх людей вийти на вулиці населених пунктів, встелити дороги квітами, створити живий коридор Слави та зустріти Захисника навколішки, з патріотичною символікою.



Маршрут руху траурного кортежу:



с.Підцир'я—вул.Ковельська—центр міста—вул.Шевченка—с.Грудки—с.Видерта—с.Мала Глуша.



Герой України завжди у серцях та пам'яті! Ворогам не буде прощення", - йдеться в повідомленні.



Нагадаємо, що



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Геройповертається у рідне село Мала Глуша, щоб спочити вічним сном.Про це повідомили у Камінь-Кащирській громаді."Сьогодні, 11 жовтня, після обіду очікуємо прибуття скорботного кортежу із тілом загиблого воїна. Просимо всіх людей вийти на вулиці населених пунктів, встелити дороги квітами, створити живий коридор Слави та зустріти Захисника навколішки, з патріотичною символікою.с.Підцир'я—вул.Ковельська—центр міста—вул.Шевченка—с.Грудки—с.Видерта—с.Мала Глуша.Герой України завжди у серцях та пам'яті! Ворогам не буде прощення", - йдеться в повідомленні.Нагадаємо, що життя воїна обірвалося трагічно 6 жовтня 2023 року під час виконання бойового завдання у Харківській області.

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