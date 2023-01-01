Сьогодні на Волині зустрінуть загиблого Героя Сергія Денисюка

Сьогодні на Волині зустрінуть загиблого Героя Сергія Денисюка
Герой Сергій Денисюк повертається у рідне село Мала Глуша, щоб спочити вічним сном.

Про це повідомили у Камінь-Кащирській громаді.

"Сьогодні, 11 жовтня, після обіду очікуємо прибуття скорботного кортежу із тілом загиблого воїна. Просимо всіх людей вийти на вулиці населених пунктів, встелити дороги квітами, створити живий коридор Слави та зустріти Захисника навколішки, з патріотичною символікою.

Маршрут руху траурного кортежу:

с.Підцир'я—вул.Ковельська—центр міста—вул.Шевченка—с.Грудки—с.Видерта—с.Мала Глуша.

Герой України завжди у серцях та пам'яті! Ворогам не буде прощення", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що життя воїна обірвалося трагічно 6 жовтня 2023 року під час виконання бойового завдання у Харківській області.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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