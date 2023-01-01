У бою на Харківщині обірвалося життя волинянина Сергія Денисюка

У бою на Харківщині обірвалося життя волинянина Сергія Денисюка
У Камінь-Каширській громаді – скорбота. У боях із окупантами на Харківщині загинув волинянин Сергій Денисюк.

Про це у фейсбуці повідомляє Камінь-Каширська міськрада.

«Знову непоправна втрата у громаді. Життя молодого солдата відібрали кляті окупанти. З великим жалем повідомляємо про загибель нашого краянина, мужнього воїна із села Мала Глуша – Денисюка Сергія Олександровича, 1993 року народження», - повідомили у міськраді.

Життя воїна обрівалося трагічно 6 жовтня 2023 року під час виконання бойового завдання у Харківській області.

«Камінь-Каширська міська рада висловлює щирі співчуття родині Олександра Денисюка. Неможливо підібрати слова втіхи, коли у вічність відходить рідна людина, ще й так завчасно та трагічно. Сил і терпіння пережити страшне горе втрати, бо змиритися із загибеллю – неможливо. Нехай спочине з миром наш Захисник у Царстві Небесному. Вічна і світла пам'ять», - йдеться у повідомленні.

Деталі прибуття скорботного кортежу на батьківщину із тілом солдата обіцяють повідомити згодом.

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Теги: загиблі, війна
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