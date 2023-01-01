Поліція вилучила наркотики у 18-річного волинянина
Сьогодні, 14:38
Поліцейські у 18-річного жителя Камінь-Каширського району вилучили наркотичні речовини.
Про це у фейсбуці повідомляє Камінь-Каширський відділ поліції.
Сьогодні, 9 жовтня, під час санкціонованого обшуку поліцейські виявили та вилучили наркотичну речовину, ззовні схожу на канабіс.
Щодо нього до поліції надійшла інформація про можливу причетність до незаконного обігу наркотичних речовин на території району. За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст. 307 КК України.
Вилучені наркотики скеровано на дослідження. Правопорушника затримано у порядку ст. 208 КПК України.
Триває досудове розслідування.
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Про це у фейсбуці повідомляє Камінь-Каширський відділ поліції.
Сьогодні, 9 жовтня, під час санкціонованого обшуку поліцейські виявили та вилучили наркотичну речовину, ззовні схожу на канабіс.
Щодо нього до поліції надійшла інформація про можливу причетність до незаконного обігу наркотичних речовин на території району. За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст. 307 КК України.
Вилучені наркотики скеровано на дослідження. Правопорушника затримано у порядку ст. 208 КПК України.
Триває досудове розслідування.
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