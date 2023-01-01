У Луцьку провели в останню дорогу Героїв Олексія Масурова та Богдана Ніколайчука. ФОТО

Сьогодні, 9 жовтня, жителі міської територіальної громади попрощалися з двома військовослужбовцями, які віддали своє життя, захищаючи Україну.Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.У Кафедральному соборі Святої Трійці відспівали ГероївтаЛучанин Ніколайчук Богдан Аркадійович, 21.04.1968 року народження, був призваний на військову службу по мобілізації до складу військової частини на посаду номер обслуги гірсько-штурмового відділення гірсько-штурмового взводу 2 гірсько-штурмової роти.Загинув 28 вересня 2023 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Приютне Запорізької області.Лучанин Масуров Олексій Сергійович, 12.03.1976 року народження, був призваний на військову службу по мобілізації до складу військової частини на посаду номер обслуги 2 артилерійського взводу артилерійської батареї. Загинув 4 жовтня 2023 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Кліщіївка Донецької області.Після завершення панахиди домовини з тілами захисників прощальною ходою пронесли Театральним майданом. Біля фотостенду “Герої Небесної Сотні – Загинули за єдність України” скорботна процесія зупинилася і виконала Державний Гімн.