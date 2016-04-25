Моторошне самогубство дітей: дівчатка кинулися з недобудови у Києві

У Києві на вулиці Оноре де Бальзака виявили тіла двох дівчат-підлітків. Поліція припускає, що діти наклали на себе руки.Про це повідомляє пресслужба поліції Києва у фейсбуці.Сьогодні, близько 10.00 години, до поліції Києва надійшла інформація про виявлення мертвими двох дівчат на вулиці Оноре де Бальзака. На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група Деснянського управління поліції, оперативники карного розшуку столичного главку, працівники ювенальної превенції та лікарі.Правоохоронці встановили особи потерпілих, це - місцеві мешканки, 2006 та 2005 років народження. За попередніми даними дівчатка загинули внаслідок падіння з висоти недобудови.За даним фактом столичні слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 115 ККУ - умисне вбивство з позначкою «самогубство».