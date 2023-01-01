На Миколаївщині загинув морпіх із Волині Андрій Степанов

На Миколаївщині загинув морпіх із Волині Андрій Степанов
У боях із російськими окупантами на Миколаївщині поліг морський піхотинець, мешканець волинського міста Ківерці Андрій Степанов.

Про це у фейсбуці повідомляє Ківерцівська міськрада.

«Страшні звістки, про втрату військовослужбовців знову, одна за одною, продовжують надходити в нашу громаду. Із сумом повідомляємо, що 4 жовтня 2023 року в селі Лепетиха Миколаївської області помер головний сержант Степанов Андрій Михайлович, 1992 року народження», - йдеться у повідомленні.

Командир відділення морської піхоти - командир машини взводу морської піхоти роти морської піхоти батальйону морської піхоти, головний сержант Степанов Андрій, житель міста Ківерці боронив нашу Батьківщину з 24 червня 2023 року.
На Миколаївщині загинув морпіх із Волині Андрій Степанов

«Усією громадою висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким військовослужбовця Степанова Андрія, який втратив своє життя, оберігаючи нашу Державу. Вічна пам'ять, вдячність і слава Герою України!» - зазначили у міськраді.


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Теги: загиблі, війна
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