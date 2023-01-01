На Миколаївщині загинув морпіх із Волині Андрій Степанов
Сьогодні, 13:45
У боях із російськими окупантами на Миколаївщині поліг морський піхотинець, мешканець волинського міста Ківерці Андрій Степанов.
Про це у фейсбуці повідомляє Ківерцівська міськрада.
«Страшні звістки, про втрату військовослужбовців знову, одна за одною, продовжують надходити в нашу громаду. Із сумом повідомляємо, що 4 жовтня 2023 року в селі Лепетиха Миколаївської області помер головний сержант Степанов Андрій Михайлович, 1992 року народження», - йдеться у повідомленні.
Командир відділення морської піхоти - командир машини взводу морської піхоти роти морської піхоти батальйону морської піхоти, головний сержант Степанов Андрій, житель міста Ківерці боронив нашу Батьківщину з 24 червня 2023 року.
«Усією громадою висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким військовослужбовця Степанова Андрія, який втратив своє життя, оберігаючи нашу Державу. Вічна пам'ять, вдячність і слава Герою України!» - зазначили у міськраді.
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Про це у фейсбуці повідомляє Ківерцівська міськрада.
«Страшні звістки, про втрату військовослужбовців знову, одна за одною, продовжують надходити в нашу громаду. Із сумом повідомляємо, що 4 жовтня 2023 року в селі Лепетиха Миколаївської області помер головний сержант Степанов Андрій Михайлович, 1992 року народження», - йдеться у повідомленні.
Командир відділення морської піхоти - командир машини взводу морської піхоти роти морської піхоти батальйону морської піхоти, головний сержант Степанов Андрій, житель міста Ківерці боронив нашу Батьківщину з 24 червня 2023 року.
«Усією громадою висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким військовослужбовця Степанова Андрія, який втратив своє життя, оберігаючи нашу Державу. Вічна пам'ять, вдячність і слава Герою України!» - зазначили у міськраді.
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