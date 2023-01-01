На Волині на хабарі погорів начальник управління ОВА

На Волині на хабарі погорів начальник управління ОВА
Начальника управління Волинської ОВА підозрюють в одержанні неправомірної вигоди.

Про це повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора в телеграмі.

Керівник Волинської обласної прокуратури повідомив начальнику одного з управлінь Волинської обласної військової адміністрації про підозру у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

За даними слідства, упродовж серпня-жовтня 2023 року посадовець тричі одержував від підприємця неправомірну вигоду. Вона призначалася за надання дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря. Сам підприємець займається розробкою документів для отримання суб'єктами господарювання таких дозволів.

Всього задокументовано одержання начальником управління 51 тис гривень.
На Волині на хабарі погорів начальник управління ОВА

Під час одержання останнього траншу в 19 тис грн його затримали правоохоронці.
На Волині на хабарі погорів начальник управління ОВА

Суд обрав посадовцю запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Досудове розслідування здійснюють СУ ГУНП у Волинській області за оперативного супроводу працівників УСР ДСР Національної поліції.
На Волині на хабарі погорів начальник управління ОВА

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Теги: хабар, Волинь
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