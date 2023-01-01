На Волині на хабарі погорів начальник управління ОВА
Сьогодні, 13:21
Начальника управління Волинської ОВА підозрюють в одержанні неправомірної вигоди.
Про це повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора в телеграмі.
Керівник Волинської обласної прокуратури повідомив начальнику одного з управлінь Волинської обласної військової адміністрації про підозру у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).
За даними слідства, упродовж серпня-жовтня 2023 року посадовець тричі одержував від підприємця неправомірну вигоду. Вона призначалася за надання дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря. Сам підприємець займається розробкою документів для отримання суб'єктами господарювання таких дозволів.
Всього задокументовано одержання начальником управління 51 тис гривень.
Під час одержання останнього траншу в 19 тис грн його затримали правоохоронці.
Суд обрав посадовцю запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.
Досудове розслідування здійснюють СУ ГУНП у Волинській області за оперативного супроводу працівників УСР ДСР Національної поліції.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора в телеграмі.
Керівник Волинської обласної прокуратури повідомив начальнику одного з управлінь Волинської обласної військової адміністрації про підозру у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).
За даними слідства, упродовж серпня-жовтня 2023 року посадовець тричі одержував від підприємця неправомірну вигоду. Вона призначалася за надання дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря. Сам підприємець займається розробкою документів для отримання суб'єктами господарювання таких дозволів.
Всього задокументовано одержання начальником управління 51 тис гривень.
Під час одержання останнього траншу в 19 тис грн його затримали правоохоронці.
Суд обрав посадовцю запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.
Досудове розслідування здійснюють СУ ГУНП у Волинській області за оперативного супроводу працівників УСР ДСР Національної поліції.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Миколаївщині загинув морпіх із Волині Андрій Степанов
Сьогодні, 13:45
У лісах Волині ліквідовують буреломи, які наробила негода
Сьогодні, 13:39
На Волині на хабарі погорів начальник управління ОВА
Сьогодні, 13:21
Воїн з Волині Сергій Мартинюк отримав «Золотий хрест» від Головнокомандувача ЗСУ Залужного
Сьогодні, 13:15