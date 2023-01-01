У лісах Волині ліквідовують буреломи, які наробила негода
Сьогодні, 13:39
На Волині лісівники розчищають буреломи, які наробила стихія наприкінці серпня.
Про це повідомляє у фейсбуці Поліський лісовий офіс.
Наприкінці серпня внаслідок негоди на Волині та Рівненщині постраждало 5,6 тис. гектарів лісу. Найбільше – на Камінь-Каширщині – 4,8 тис. га.
Для ліквідації буреломів лісівники оперативно розпочали обстеження ділянок та підготовку необхідних документів для проведення санітарних заходів.
У цій справі оперативність важлива як із точки зору економіки – деревину потрібно забрати з лісу для реалізації якомога швидше, поки вона не втратила ділові якості. Так і з екологічною ціллю – такі масиви при невчасному проведенні робіт ризикують стати розплідником для шкідників лісу.
Загалом уже розроблено більше 40% буреломних ділянок. Щодня ці показники зростають.
В окремих філіях, де площі ушкодження були меншими, – Ківерцівська та Ковельська – роботи вдалося завершити. Практично розроблено всі ушкоджені ділянки у філії «Любомльське лісове господарство». На понад 70% виконані санітарні заходи у Маневицькій, Колківській та Висоцькій філіях.
На Камінь-Каширщині, де зосереджені основні обʼєми ушкоджень, роботи виконано на 45% від необхідного.
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Про це повідомляє у фейсбуці Поліський лісовий офіс.
Наприкінці серпня внаслідок негоди на Волині та Рівненщині постраждало 5,6 тис. гектарів лісу. Найбільше – на Камінь-Каширщині – 4,8 тис. га.
Для ліквідації буреломів лісівники оперативно розпочали обстеження ділянок та підготовку необхідних документів для проведення санітарних заходів.
У цій справі оперативність важлива як із точки зору економіки – деревину потрібно забрати з лісу для реалізації якомога швидше, поки вона не втратила ділові якості. Так і з екологічною ціллю – такі масиви при невчасному проведенні робіт ризикують стати розплідником для шкідників лісу.
Загалом уже розроблено більше 40% буреломних ділянок. Щодня ці показники зростають.
В окремих філіях, де площі ушкодження були меншими, – Ківерцівська та Ковельська – роботи вдалося завершити. Практично розроблено всі ушкоджені ділянки у філії «Любомльське лісове господарство». На понад 70% виконані санітарні заходи у Маневицькій, Колківській та Висоцькій філіях.
На Камінь-Каширщині, де зосереджені основні обʼєми ушкоджень, роботи виконано на 45% від необхідного.
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