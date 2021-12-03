Неповнолітні вандали понищили вбиральню в центрі Луцька





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Громадську вбиральню, що знаходиться у Луцьку біля драматичного театру, нещодавно почали ремонтувати за кошти бюджету міста. Майстри залишили там фарбу та інші матеріали, які використали неповнолітні вандали, аби вчинити правопорушення. Підлітки клеїли на стіни будівлі порожні пляшки та інше сміття, матюкалися та співали пісню «Бургер» російського реп-виконавця Івана Дроміна (сценічний псевдонім Face).



У Головному управлінні Національної поліції у Волинській області зауважили, що повідомлень про інцидент від громадян не надходило, проте відомості про це правоохоронці внесуть до журналу ЄО та розпочнуть перевірку.



«За виявленими матеріалами у соціальних мережах ми внесемо відомості до журналу єдиного обліку прийняття та реєстрації заяв про кримінальні правопорушення та інші події, триватиме перевірка».



У Департаменті муніципальної варти Луцькради інцидент підтвердили і повідомили, що наразі почали розшукувати причетних до правопорушення підлітків, їхні фото вже розіслали по навчальних закладах міста.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Група підлітків під російські пісні пошкодила громадську вбиральню на Театральному майдані Луцька.Про це повідомляє ВСН Громадську вбиральню, що знаходиться у Луцьку біля драматичного театру, нещодавно почали ремонтувати за кошти бюджету міста. Майстри залишили там фарбу та інші матеріали, які використали неповнолітні вандали, аби вчинити правопорушення. Підлітки клеїли на стіни будівлі порожні пляшки та інше сміття, матюкалися та співали пісню «Бургер» російського реп-виконавця(сценічний псевдонім Face).У Головному управлінні Національної поліції у Волинській області зауважили, що повідомлень про інцидент від громадян не надходило, проте відомості про це правоохоронці внесуть до журналу ЄО та розпочнуть перевірку.«За виявленими матеріалами у соціальних мережах ми внесемо відомості до журналу єдиного обліку прийняття та реєстрації заяв про кримінальні правопорушення та інші події, триватиме перевірка».У Департаменті муніципальної варти Луцькради інцидент підтвердили і повідомили, що наразі почали розшукувати причетних до правопорушення підлітків, їхні фото вже розіслали по навчальних закладах міста.

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