Воїн з Волині Сергій Мартинюк отримав «Золотий хрест» від Головнокомандувача ЗСУ Залужного

Сергій Мартинюк отримав «Золотий хрест» від Залужного.



Про це пише видання



"Нагрудного знака «Золотий хрест» від Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного удостоєний житель Любешівської Волі Сергій Мартинюк. Чоловік став на захист України з перших днів повномасштабного вторгнення росії і вже пів року перебуває у найгарячіших точках війни. Сьогодні ж, коли Сергій Миколайович вийшов із «нульових» позицій, на нього чекала несподівана приємна новина про те, що він нагороджений «Золотим хрестом». Щиро вітаємо земляка та чекаємо вдома з Перемогою!" - йдеться в повідомленні.



ДОВІДКОВО



Нагрудним знаком "Золотий хрест" нагороджуються рядові та сержанти Збройних сил України за успішне виконання бойових завдань під час проведення об'єднаних, антитерористичних операцій, а також операцій з підтримання миру та безпеки, високі показники у бойовій підготовці, бездоганне несення бойового чергування та вартової служби у повсякденній діяльності.



Цю нагороду, як правило, отримують військові, яких раніше відзначали нагрудним знаком "Сталевий хрест" або у разі здійснення бійцем визначного вчинку.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Захисник із Любешівської Воліотримав «Золотий хрест» від Залужного.Про це пише видання "Нове життя" "Нагрудного знака «Золотий хрест» від Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного удостоєний житель Любешівської Волі Сергій Мартинюк. Чоловік став на захист України з перших днів повномасштабного вторгнення росії і вже пів року перебуває у найгарячіших точках війни. Сьогодні ж, коли Сергій Миколайович вийшов із «нульових» позицій, на нього чекала несподівана приємна новина про те, що він нагороджений «Золотим хрестом». Щиро вітаємо земляка та чекаємо вдома з Перемогою!" - йдеться в повідомленні.Нагрудним знаком "Золотий хрест" нагороджуються рядові та сержанти Збройних сил України за успішне виконання бойових завдань під час проведення об'єднаних, антитерористичних операцій, а також операцій з підтримання миру та безпеки, високі показники у бойовій підготовці, бездоганне несення бойового чергування та вартової служби у повсякденній діяльності.Цю нагороду, як правило, отримують військові, яких раніше відзначали нагрудним знаком "Сталевий хрест" або у разі здійснення бійцем визначного вчинку.

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